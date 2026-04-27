الزمالك يضع روشتة الرحيل.. شروط صارمة لبيع حسام عبد المجيد قبل الميركاتو الصيفي

في وقت تتزايد فيه العروض الخارجية وتحديدًا من أوروبا .. حسمت إدارة الكرة داخل الزمالك موقفها النهائي من ملف مدافع الفريق حسام عبد المجيد واضعة إطارًا واضحًا للتعامل مع مستقبله عنوانه: " لا رحيل الآن.. ولا تفاوض دون شروط " .

ولم تأت التحركات داخل القلعة البيضاء من فراغ بل في ظل اهتمام متزايد من أندية أوروبية أبرزها ويست بروميتش ألبيون وأندرلخت إلى جانب عروض أخرى من الدوري البرتغالي في مؤشر واضح على ارتفاع أسهم اللاعب الشاب في سوق الانتقالات.

توقيت مغلق

أولى رسائل الزمالك كانت حاسمة وهى تجميد ملف الرحيل مؤقتًا وأبلغت الإدارة بقيادة المدير الرياضي جون إدوارد اللاعب ووكيله بشكل مباشر بضرورة إغلاق باب المفاوضات في الوقت الحالي والتركيز الكامل على المرحلة الحاسمة من الموسم.

ويأتي هذا القرار في ظل ارتباط الفريق بمنافسات مصيرية سواء في الدوري أو نهائي بطولة الكونفدرالية حيث ترى الإدارة أن فتح ملف الاحتراف الآن قد يؤثر سلبًا على تركيز اللاعب وباقي عناصر الفريق.

وبحسب مصادر داخل النادي فإن نهاية شهر مايو ستكون نقطة الانطلاق الرسمية لمناقشة أي عروض عقب إسدال الستار على الموسم.

الزمالك لا يمانع البيع

رغم التجميد المؤقت فإن الموقف ليس رفضًا قاطعًا لفكرة الرحيل فالزمالك من حيث المبدأ لا يمانع احتراف اللاعب بل يراه خطوة إيجابية لكن بشرط تحقيق أقصى استفادة ممكنة فنيًا وماديًا.

وتدرك الإدارة جيدًا أن عقد اللاعب يتبقى فيه موسم واحد فقط وهو ما يمنح الأندية الراغبة أفضلية نسبية في التفاوض لكنه في الوقت نفسه يدفع الزمالك لوضع شروط مالية دقيقة تحفظ حقوقه.

2 مليون دولار نقطة البداية

وحددت إدارة الزمالك سقفًا أدنى للتفاوض لا يقل عن 2 مليون دولار مع إمكانية زيادته وفقًا لطبيعة العرض والمزايا المصاحبة.

لكن الصفقة لن تتوقف عند المقابل المالي فقط إذ تسعى الإدارة لإدراج مجموعة من البنود الذكية من بينها نسبة من إعادة البيع مستقبلًا وحوافز مرتبطة بعدد المشاركات وامتيازات إضافية حال عودة اللاعب للدوري المصري

وتعكس هذه البنود استراتيجية جديدة داخل النادي تهدف إلى تحقيق أقصى عائد ممكن من بيع المواهب بدلًا من الاكتفاء بالمقابل المباشر.

سباق أوروبي

اللافت أن الأندية المهتمة باللاعب تسعى لحسم الصفقة في أسرع وقت ممكن قبل مشاركته المحتملة مع منتخب مصر في كأس العالم 2026.

وتدرك هذه الأندية أن ظهور اللاعب في المونديال قد يرفع قيمته السوقية بشكل كبير ما يجعل التعاقد معه لاحقًا أكثر تكلفة.

في المقابل لا يخفي حسام عبد المجيد رغبته في خوض تجربة الاحتراف الأوروبي معتبرًا أنها خطوة مهمة في مسيرته الكروية خاصة مع الاهتمام المتزايد بخدماته.

تركيز كامل قبل الحسم

على أرض الواقع يواصل الزمالك استعداداته لمواجهة إنبي اليوم في الدوري حيث يخوض الفريق مرانه الأخير قبل الدخول في معسكر مغلق.

ويراهن الجهاز الفني على الحفاظ على حالة التركيز داخل الفريق بعيدًا عن أي ملفات خارجية وهو ما يفسر التشدد الإداري في تأجيل مناقشة العروض.