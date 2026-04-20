إعلامي: لا عروض رسمية لرحيل حسام عبد المجيد

أكد الإعلامي جمال الغندور، أن إدارة نادي الزمالك، لم تتلقَ أي عروض رسمية للتعاقد مع مدافع الفريق حسام عبد المجيد خلال الفترة الحالية، مشددًا على أن اللاعب لن يرحل عن القلعة البيضاء إلا بموافقة النادي.

وأضاف الغندور عبر برنامجه ستاد المحور، أن هناك بعض الأحاديث المتداولة حول عروض خارجية، لكنها لم ترتقِ للطابع الرسمي.

وأشار إلى أن إدارة الزمالك تسعى للوصول إلى اتفاق مع اللاعب يحقق رغبة الطرفين، سواء فيما يتعلق بخطوة الاحتراف أو الحفاظ على مصالح النادي، على أن يتم تأجيل فتح هذا الملف لحين الانتهاء من منافسات الدوري المصري ونهائي بطولة الكونفدرالية الأفريقية.