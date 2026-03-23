حسام عبدالمجيد: مش هلعب في مصر إلا للزمالك

أكد حسام عبد المجيد، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تمسكه بالاستمرار داخل القلعة البيضاء، رافضًا فكرة الانتقال لأي نادٍ آخر داخل مصر خلال الفترة المقبلة.

و كتب أحمد حسن نجم الكرة المصرية السابق عبر فيسبوك "مصدر.. حسام عبد المجيد أبلغ إدارة الزمالك بأنه لن يلعب لأي نادي في مصر إلا الزمالك فقط وحال الرحيل سيكون للاحتراف فقط.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة نظيره المصري البورسعيدي في الدوري المصري الممتاز بعد تأهله رسميا إلى الدور نصف النهائي من بطولة الكونفدرالية الإفريقية.

وتعادل الزمالك مع أوتوهو في ذهاب الدور ربع النهائي من كأس الكونفدرالية بنتيجة 1-1 بينما فاز الفارس الأبيض في الإياب بنتيجة 3-2 من مجموع المبارتين ما رفع من معناويات لاعبي الزمالك وجعلهم يتطلعون إلى مواصلة سلسلة انتصاراتهم والمضي قدما نحو الأمام.

ويواجه الزمالك نظيره المصري البورسعيدي يوم الجمعة القادمة الموافق 3 إبريل في تمام الساعة الخامسة مساء على ستاد برج العرب ضمن منافسات الجولة الأولى من المرحلة الثانية المؤهلة للفوز بلقب الدوري المصري الممتاز دوري نايل.

ويتربع الزمالك على عرش صدارة الدوري المصري برصيد 43 نقطة بينما يتواجد المصري البورسعيدي في المركز الخامس برصيد 32 نقطة.