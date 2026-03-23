إحتفالا بتأهل الكونفدرالية.. نجوم الزمالك يقضون إجازة عيد الفطر في الجونة

بعد تأهل نادي الزمالك نصف نهائي كأس الكونفيدرالية الإفريقية عدد من نجوم الفريق استغل فترة التوقف الدولي لقضاء إجازة قصيرة في الجونة تزامنا مع أجواء عيد الفطر.

وظهر بعض اللاعبين عبر وسائل التواصل الاجتماعي وهم يستمتعون بالأجواء الشاطئية والأنشطة الترفيهية، في محاولة لاستعادة النشاط قبل العودة إلى التدريبات استعدادًا لمباريات نصف النهائي المرتقبة في بطولة كأس الكونفدرالية.

وتأهل نادي الزمالك إلي الدور نصف النهائي من بطولة كأس الكونفيدرالية الإفريقية عقب الفوز علي فريق أوتوهو الكونغولي.

وحقق الزمالك الفوز بنتيجة 3-2 على منافسه أوتوهو في مجموع مباراتي الذهاب والإياب من بطولة الكونفيدرالية.

وضمن الزمالك الحصول على 750 ألف دولار بعد التأهل لـ دور نصف نهائي البطولة القارية كمكافأة من الكاف.

ويواجه فريق الزمالك نظيره فريق شباب بلوزداد الجزائري في نصف نهائي البطولة يوم 12 أبريل 2026، بينما تقام مباراة الإياب يوم 19 أبريل.