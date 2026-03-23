موعد مباراة الزمالك والمصري في الدوري والقناة الناقلة

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة نظيره المصري البورسعيدي في الدوري المصري الممتاز بعد تأهله رسميا إلى الدور نصف النهائي من بطولة الكونفدرالية الإفريقية.

وتعادل الزمالك مع أوتوهو في ذهاب الدور ربع النهائي من كأس الكونفدرالية بنتيجة 1-1 بينما فاز الفارس الأبيض في الإياب بنتيجة 3-2 من مجموع المبارتين ما رفع من معناويات لاعبي الزمالك وجعلهم يتطلعون إلى مواصلة سلسلة انتصاراتهم والمضي قدما نحو الأمام.

موعد مباراة الزمالك القادمة

ويواجه الزمالك نظيره المصري البورسعيدي يوم الجمعة القادمة الموافق 3 إبريل في تمام الساعة الخامسة مساء على ستاد برج العرب ضمن منافسات الجولة الأولى من المرحلة الثانية المؤهلة للفوز بلقب الدوري المصري الممتاز دوري نايل.

ترتيب الزمالك والمصري في الدوري المصري

ويتربع الزمالك على عرش صدارة الدوري المصري برصيد 43 نقطة بينما يتواجد المصري البورسعيدي في المركز الخامس برصيد 32 نقطة.

القناة الناقلة

وتذاع المباراة علي مجموعة شبكة قنوات أون سبورتس الناقل الحصري لبطولة الدوري المصري الممتاز