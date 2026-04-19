أيمن يونس: حسام عبد المجيد أفضل مدافع في أفريقيا

أكد أيمن يونس، نجم الزمالك السابق، أن حسام عبد المجيد مدافع نادي الزمالك يُعد من أفضل المدافعين في قارة إفريقيا خلال الفترة الحالية، مشيرًا إلى أن هذا التقييم لا يحمل أي مبالغة.

وأوضح يونس "عبر إذاعة أون سبورت إف إم" أن حسام عبد المجيد يتميز بقدرات كبيرة في بناء اللعب والخروج بالكرة وبدء الهجمات من الخط الخلفي، إلى جانب تفوقه في الالتحامات الهوائية وقوة أدائه في الكرات الرأسية.

وأضاف نجم الزمالك السابق أن اللاعب يُعد عنصرًا مهمًا داخل الفريق، وأن وجوده يمثل إضافة قوية للقلعة البيضاء، محذرًا من أن رحيله سيكون خسارة مؤثرة، رغم تأكيده في الوقت نفسه أن إمكانياته وشخصيته تؤهله لخوض تجربة احترافية قوية في المستقبل.