شوبير يكشف التشكيل المتوقع لمباراة الزمالك وإنبي .. وهذه النتيجة الأقرب للقاء

علق الإعلامي أحمد شوبير، على مواجهة الزمالك وانبي، مشيراً إلى أن الزمالك كله أمل في الفوز واستمرار الصدارة والمنافسة على لقب الدوري.

وقال شوبير، عبر تصريحات إذاعية: "الزمالك أقرب للفوز بنسبة أكبر من 60%، والملعب فارق جدا مع الأبيض وكذلك الجمهور، وهناك رغبة قوية في إنهاء المباراة مبكرا، وألّا يترك شيئا للمفاجآت".

وأضاف شوبير: "قد يفوز الزمالك بأكثر من هدف في مباراة اليوم أمام إنبي، والفريق البترولي سيكافح ويجاهد وسيحاول بكل ما أوتي من قوة، لكن الدوافع هذه المرة لدى لاعبي الزمالك أكبر من مواجهة الدور الأول التي انتهت بفوز إنبي".