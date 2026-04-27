الفراعنة يستعدون لكأس العالم.. وانطلاقة المعسكر بدون لاعبي الزمالك

كشف محمد مراد، المنسق الإعلامي لـمنتخب مصر لكرة القدم، عن تفاصيل التحضيرات الخاصة بالمعسكر المقبل، ضمن خطة الاستعداد للمشاركة في كأس العالم 2026.

وأوضح مراد في تصريحات لبرنامج "من بدري" على إذاعة "أون سبورت إف. إم أن هناك تنسيقًا جرى بين الجهاز الفني بقيادة حسام حسن وشقيقه إبراهيم حسن، مع مسؤولي الاتحاد، وعلى رأسهم هاني أبو ريدة، من أجل وضع الترتيبات الخاصة بالمعسكر المقبل.

وأشار إلى أن منتخب مصر يقترب من خوض مباراة ودية أمام منتخب روسيا لكرة القدم يوم 28 مايو، إلا أن الاتفاق النهائي لم يُحسم حتى الآن، في ظل استمرار المفاوضات بين الطرفين.

كما أكد أن الجهاز الفني منفتح على مواجهة منتخبات قوية، موضحًا أن فكرة اللعب أمام منتخب إيطاليا لكرة القدم لم تُقابل بالرفض، خاصة مع سعي المنتخب لخوض تجارب ودية على أعلى مستوى.

وأضاف أن انطلاق المعسكر سيتم في موعده، مع غياب لاعبي الزمالك في البداية، نظرًا لارتباطهم بخوض نهائي بطولة الكونفدرالية الأفريقية.

ويواصل المنتخب استعداداته للمونديال، حيث يتواجد ضمن مجموعة تضم منتخب بلجيكا ومنتخب إيران ومنتخب نيوزيلندا، في مجموعة قوية تنتظر الفراعنة في البطولة التي ستقام في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.