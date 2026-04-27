الزمالك يكشف تفاصيل التعاقد مع شركة رعاة جديدة.. صور

عقد نادي الزمالك مؤتمرًا صحفيًا اليوم الاثنين للإعلان عن توقيع عقد رعاية مع شركة فيوري لمشروبات الطاقة، بحضور هاني شكري ونيرة الأحمر عضوي مجلس الإدارة، و كنزة سميلي مدير التسويق الإقليمي لشركة فيوري، وأحمد عزمي المدير التجاري، وجان بولاتكان المدير الإقليمي وأحمد زكريا " كوندي" مدير التسويق بنادي الزمالك.

في البداية أكدت نيرة الأحمر عضو مجلس إدارة نادي الزمالك أن فيوري لن يكون مجرد راعي للنادي، ولكن ستكون هناك فترات معايشة للاعبي قطاع الناشئين في أندية أوروبية.

ووجهت نيرة الأحمر الشكر لـ هاني شكري عضو مجلس إدارة النادي على الدور الكبير الذي قام به في ملف الرعاة، في ظل كثرة الرعاة لفريق كرة القدم وجميع الألعاب، وهو ما يعكس قيمة نادي الزمالك والمكانة التي يستحقها.



فيما قالت كنزة سميلي مدير التسويق الإقليمي لشركة فيوري إن نادي الزمالك أكبر الأندية الأفريقية وله تاريخ كبير وقيم متشابهة مع قيم الشركة، وأعربت عن سعادتها بالشراكة مع القلعة البيضاء.

وأعلنت كنزة سميلي رسميًا عن توقيع عقد رعاية وشراكة مع نادي الزمالك، ووقعت على العقود أثناء المؤتمر الصحفي، كما وقع هاني شكري عضو مجلس إدارة النادي على العقود ممثلًا عن الزمالك.

ومن جانبه أبدى هاني شكري عضو مجلس إدارة الزمالك سعادته بالشراكة مع شركة فيوري، وشدد على أن هذا الأمر سيتيح للنادي خضوع لاعبي قطاع الناشئين بالنادي لفترة معايشة في أندية أوروبية مثل تشيلسي الإنجليزي، موضحًا أن الرعاية تساعد في زيادة موارد النادي، ولابد من الاهتمام بملف الرعاة، والزمالك فخور بوجود شراكات مع رعاة بمثل هذا المستوى.



وشدد عضو مجلس الإدارة على أن الزمالك من أكبر الأندية في مصر والشرق الأوسط وأفريقيا والأمور كانت سهلة في التعاقد مع فيوري ليكون شريكًا مع النادي، وأضاف أن هناك ٧ رعاة للفريق، و ولدينا استراتيجية وسيتم طرح أفكار جديدة لوضع رعاة جدد على قميص الزمالك.

وقام هاني شكري بتسليم شعار النادي لكل من كنزة سميلي مدير التسويق الإقليمي للشركة وجان بولاتكان المدير الإقليمي خلال المؤتمر الصحفي.

وأكد أحمد عزمي المدير التجاري لشركة فيوري أن نادي الزمالك من أهم وأكبر الأندية في القارة الأفريقية، وله تاريخ كبير وجماهير ضخمة، وبمثابة الشريك المثالي للنادي.