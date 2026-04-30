قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

طلاق بيلين كارهان بعد 12 عامًا من الزواج يثير تفاعلًا واسعًا

طلاق بيلين كارهان بعد 12 عامًا من الزواج يثير تفاعلًا واسعًا
طلاق بيلين كارهان بعد 12 عامًا من الزواج يثير تفاعلًا واسعًا
أوركيد سامي

تصدر خبر انفصال النجمة التركية بيلين كارهان عن زوجها بدري جونتاي عناوين الأخبار ومواقع التواصل الاجتماعي، بعد إعلان رسمي أنهى زواجًا استمر لأكثر من عقد كامل، في خطوة وصفها كثيرون بالهادئة والمنظمة.

وجاء إعلان الطلاق عبر بيان مشترك أصدره الطرفان، أكدا فيه أن القرار لم يكن وليد خلافات حادة، بل جاء نتيجة تفاهم متبادل ورغبة مشتركة في إنهاء العلاقة بشكل يحفظ الاحترام بينهما. البيان شدد على أن الانفصال تم في أجواء ودية، بعيدًا عن أي توتر أو نزاعات علنية، ليعكس صورة ناضجة في التعامل مع نهاية العلاقة الزوجية.

وأشار الثنائي في بيانهما إلى أن علاقتهما الإنسانية ستظل قائمة، خاصة في ما يتعلق بمسؤوليتهما تجاه طفليهما، حيث أكدا التزامهما الكامل بمواصلة دورهما كوالدين، والعمل معًا لضمان استقرار حياة الطفلين وعدم تأثرهما بقرار الانفصال. كما شددا على أن مصلحة الأسرة ستظل في صدارة أولوياتهما خلال المرحلة المقبلة.

وطالب كل من بيلين كارهان وبدري جونتاي وسائل الإعلام والجمهور باحترام خصوصية حياتهما الشخصية، مؤكدين أن البيان الصادر هو التصريح الوحيد بشأن هذا الموضوع، في محاولة لوضع حد للتكهنات والشائعات.

وكانت علاقة الثنائي تُعد من أكثر العلاقات استقرارًا في الوسط الفني التركي، خاصة منذ زواجهما الذي استمر 12 عامًا، قبل أن تبدأ خلال الفترة الماضية تكهنات حول وجود خلافات بينهما، لتأتي هذه الخطوة وتؤكد صحة تلك الأنباء.

يُذكر أن بيلين كارهان حققت شهرة واسعة من خلال مشاركتها في مسلسل حريم السلطان، الذي ساهم في تعزيز مكانتها كواحدة من أبرز نجمات الدراما التركية، وهو ما جعل خبر انفصالها يحظى باهتمام كبير داخل تركيا وخارجها.

بيلين كارهان اخبار الفن نجوم الفن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ترشيحاتنا

ميرنا وليد تعلن عودة عرض مسرحية "ابن الأصول" على خشبة مسرح ميامي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

