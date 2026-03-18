قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
اقتصاد

9.8 مليار دولار قروضًا وتسهيلات ائتمانية منحها البنك العربي الإفريقي للعملاء في 2025

تامر وحيد

ارتفعت محفظة القروض والتسهيلات الإئتمانية لدى البنك العربي الإفريقي الدولي AAIB، إلى 9.8 مليار دولار بنهاية السنة المالية المصرفية المنتهية في 2025 .

وكشفت مؤشرات نتائج العام المالي المصرفي المنتهي في ديسمبر 2025؛ عن ارتفاع قطاع الخدمات المصرفية المقدمة للشركات  " Corporate Banking" بمعدل 15% على أساس سنوي بنسبة قروض غير منتظمة تبلغ 2.3% مع زيادة المخصصات المالية لتغطية المخاطر المحتملة.

وارتفعت مؤشرات التحول الرقمي في البنك بنسبة 40% على مستوى المعاملات المنفذة عبر القنوات الإلكترونية وتطبيق الهاتف المحمول، بإعتباره أبرز توجهات البنك المركزي المصري لتعزيز الشمول المالي.

فيما صعدت جملة أصول البنك إلي 18.5 مليار دولار بنمو سنوي نسبته 12% عن العام السابق له لتسجل الودائع البنكية 13.2 مليار دولار.

وارتفع صافي أرباح البنك إلى 362 مليون دولار و 720 مليونًا في صورة صافي الدخل من العائد و 145 مليون دولار من صافي الدخل على الأتعاب والعمولات.

وارتفع معدل كفاية رأس المال للبنك بنسبة 19.4% على أساس سنوي متجاوزًأ بذلك الحدود الأدني التي حددها البنك المركزي المصري.

وعلى جانب آخر أوصى مجلس إدارة البنك بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين بقيمة 0.15 دولار للسهم الواحد، رهناً بموافقة الجمعية العمومية والبنك المركزي، في خطوة تهدف لتعزيز ثقة المستثمرين ودعم عوائدهم.

ويعد البنك العربي الإفريقي الدولي أحد البنوك الرائدة في مصر، ويعتمد على استراتيجية متوازنة تجمع بين التوسع في الخدمات المصرفية التقليدية والتحول الرقمي لتلبية احتياجات العملاء المختلفة، مع الحفاظ على متانة المركز المالي وإدارة المخاطر بشكل مستدام.

بالصور

نظام رجيم صحي بعد العيد.. خطة سريعة لإنقاص الوزن والتخلص من دهون الكحك بدون حرمان
) احذريها يوميًا.. مشروبات شهيرة قد تسبب حصوات الكلى دون أن تشعري
طريقة عمل البيض بالبلوبيف
علاقة صحة الفم بسرطان القولون
