أسعار البنزين في اليابان تسجل مستوى قياسياً جديداً عند 190.80 ين للتر الواحد

أظهرت بيانات رسمية صدرت عن وزارة الصناعة اليابانية اليوم / الأربعاء / أن متوسط ​​سعر البنزين بالتجزئة في اليابان بلغ مستوى قياسياً جديداً عند 190.80 ين " أو حوالي 1.2 دولار" للتر الواحد، وذلك نتيجة ارتفاع أسعار النفط الخام في ظل استمرار الحرب الإيرانية .

وبلغ متوسط ​​السعر، اعتباراً من يوم الاثنين الماضي، 29 يناً مقارنة بيوم 9 مارس، مسجلاً ارتفاعاً للأسبوع الخامس على التوالي، ومتجاوزاً بذلك الرقم القياسي السابق البالغ 186.50 ين المسجل في أبريل 2025، وفقاً لبيانات الوزارة، التي أشارت إلى أن الهجمات الأمريكية الإسرائيلية على إيران، التي بدأت في 28 فبراير الماضي وما تلاها من ردود إيرانية، أدت إلى تفاقم المخاوف بشأن إمدادات الطاقة في اليابان التي تعاني من نقص الموارد.

وجاء هذا الارتفاع قبل بدء الدعم الحكومي للحفاظ على السعر عند حوالي 170 يناً، حيث كانت رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي قد أعلنت عن هذا الإجراء الأسبوع الماضي، مشيرةً إلى احتمال تجاوز السعر 200 ين، ومؤكدةً على استخدام صندوق حكومي لمساندة هذا الدعم.

وأعلنت الوزارة اليوم أنها ستقدم دعماً لموردي البترول بقيمة 30.20 ين ياباني للتر الواحد لمدة أسبوع ابتداءً من غد الخميس.