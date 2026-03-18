الدولار يتراجع عالميا وسط ترقب اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي

خسر الدولار الأمريكي بعض مكاسبه، اليوم "الأربعاء"، مع ترقب لاجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في وقت لاحق من اليوم.

وانخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل ستة منافسين رئيسيين، بنسبة 0.04% إلى 99.51، مع تمديد سلسلة الخسائر للجلسة الثالثة؛ فيما ارتفع اليورو 0.04% إلى 1.1543 دولار، وتقوى الين الياباني 0.21% مقابل الدولار إلى 158.64، بينما صعد الجنيه الإسترليني 0.1% إلى 1.3368 دولار.

كان الدولار قد سجل أعلى مستوى له خلال 10 أشهر الأسبوع الماضي، مع تزايد التوترات في الشرق الأوسط وارتفاع أسعار النفط الذي دفع المستثمرين للبحث عن ملاذات آمنة في الأصول الأمريكية؛ بحسب صحيفة (وول ستريت جورنال) الأمريكية.

وصعد الدولار الأسترالي 0.21% مقابل الدولار الأمريكي إلى 0.7117، بينما ارتفع الدولار النيوزيلندي 0.19% إلى 0.5868.

يذكر أن بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سيعلن عن قراره بشأن أسعار الفائدة اليوم "الأربعاء"، يليه كل من البنك المركزي الأوروبي، وبنك إنجلترا، وبنك اليابان في اليوم التالي، مع توقع واسع بالحفاظ على أسعار الفائدة، مع تركيز الأسواق على التعليقات حول التضخم والنمو الاقتصادي في ظل النزاع في الشرق الأوسط.