قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
هل يجوز كتابة المنزل بالتساوي بين الأبناء قبل الوفاة؟
رويترز عن مسئول إيراني: مقترحنا الذي رفضه ترامب يقضي بفتح مضيق هرمز قبل المحادثات النووية
صرخة انتصار تحولت إلى ظاهرة عالمية.. ما قصة احتفال كريستيانو رونالدو؟
الإمارات تدعو لكثرة الإنجاب وتعدد الزوجات لزيادة النسل..اعرف التفاصيل
قبل ما تشتري.. هل البطيخ آمن أم مسرطن؟ خبراء يكشفون الحقيقة الكاملة
الجزائر.. قرار بحضور 70 ألف مشجع لاتحاد العاصمة بمواجهة الزمالك
بالأسلحة البيضاء.. القبض على 11 أجنبيا تشاجروا بأسوان
لحظة لن أنساها.. الأسطى هبة عبد الرحمن تتحدث عن تكريمها من الرئيس السيسي
جسم مشبوه يقترب من سفينتين غرب ميناء المكلا بساحل اليمن
فتح مضيق هرمز قبل المفاوضات النووية.. تفاصيل مقترح إيراني رفضه ترامب
طرح كراسات تنفيذ وحدات “سكن لكل المصريين”.. موعد وطريقة التقديم
تسمم فى الدم.. مدين يكشف تفاصيل تعرضه لأزمة صحية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
برلمان

تيسيرات لدعم المشروعات الصناعية المتعثرة.. نواب: نقلة نوعية لتعميق التصنيع المحلي و تسريع عجلة الإنتاج.. ومطالب بتذليل العقبات أمام المستثمرين الجادين

أميرة خلف
  • برلماني: التيسيرات الجديدة تعكس تحولا واضحاً في فلسفة إدارة ملف الصناعة
  • برلماني: توجيهات وزير الصناعة تعكس زيادة ثقة المستثمرين في مناخ الأعمال

أشاد عدد من النواب بتوجيهات وزير الصناعة بشأن مد وتحديث حزمة التيسيرات لدعم المشروعات الصناعية المتعثرة، مؤكدين أنها خطوة جادة لتعميق التصنيع المحلي و تسريع عجلة الإنتاج . 

في هذا الصدد، أكد النائب أشرف مرزوق، عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن، أن قرار وزير الصناعة بمد وتحديث حزمة التيسيرات لدعم المشروعات الصناعية المتعثرة وتنظيم التصرف في الأراضي الصناعية، يأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية وجهود الدولة المصرية لدعم الصناعة المصرية باعتبارها قاطرة التنمية الاقتصادية، وجدية الدولة في اتخاذ قرارات استثنائية وتيسيرات جديدة تضع المستثمر الجاد على قمة الأولويات، وهذه التيسيرات تعد خطوة حاسمة لدعم الصناعة الوطنية وتذليل العقبات أمام المستثمرين الجادين، واستجابةً لمطالب المصنعين، ودعماً للاستثمار الصناعي وتيسيراً على المستثمرين لتسريع عجلة الإنتاج.

وقال مرزوق، إن القرارات الجديدة تعزز جهود الدولة لتعميق التصنيع المحلي وإنقاذ المصانع المتعثرة والتيسير على المستثمرين، حيث تضمنت منح مهل تتراوح بين 6 و18 شهرًا وفق نسب التنفيذ لاستكمال المشروعات الصناعية واستخراج التراخيص بما في ذلك المشروعات الصادر لها قرار سحب الأرض ولم ينفذ، والتيسيرات تسري حتى نهاية 2026، فضلاً عن إعادة التعامل على الأراضي التي تم سحبها لذات المخصص له بالسعر الحالي...ما لم يتم إعادة تخصيصها لمستثمر آخر، ومهلة نهائية بحد أقصى 3 أشهر للمشروعات السابق حصولها على مهل وفقا للقرارات السابقة ولم تتمكن من التنفيذ واثبات الجدية...قبل إلغاء التخصيص، وتيسيرات جديدة ومرونة في إيجار الأراضي الصناعية وإجراءات تغيير النشاط لتعميق التصنيع المحلي، بالإضافة إلى تجديد منح مهلة 90 يوما لتوفيق أوضاع الحالات التي أتمت إجراءات البيع أو الايجار قبل صدور قرار ضوابط حظر التصرف في الأراضي الصناعية في 25/12/2024.

وأضاف أن هذه التيسيرات تأتي في إطار توجهات الدولة نحو دعم الاستثمار الصناعي وتعظيم الاستفادة من الأصول الإنتاجية، والحفاظ على مصالح المصنعين ومساندة المصانع المتعثرة وضبط منظومة التصرف في الأراضي الصناعية، لافتاً إلى أن التيسيرات الجديدة تعكس تحولا واضحاً في فلسفة إدارة ملف الصناعة، من منطق "العقاب بسحب الأرض" إلى منطق "الإنقاذ المشروط بالإنتاج"، والدولة هنا تدرك أن تعطل المصانع خسارة مزدوجة ما بين استثمارات مجمّدة وفرص عمل ضائعة.

وأكد النائب أشرف مرزوق أن أهم ما يميز القرار أنه يفصل بين المستثمر الجاد وغير الجاد، فمنح مهلة تصل إلى 18 شهرًا مع إعفاءات من الغرامات هو استثمار في مشروعات اقتربت من الإنتاج لكنها تعثرت لأسباب تمويلية أو إجرائية، وفي المقابل، وضع مهلة أخيرة صارمة (3 أشهر) يبعث برسالة حاسمة بأنه "لا مكان لتسقيع الأراضي أو المضاربة"، كما أن إعادة التعامل على الأراضي المسحوبة لنفس المستثمر بالسعر الحالي تمثل معالجة واقعية لمشكلة قديمة، تحافظ على ما تم إنفاقه بالفعل بدل إهداره، وهو توجه اقتصادي رشيد يقلل الفاقد في الأصول الإنتاجية.

وأوضح عضو مجلس النواب أن ربط أي تصرف في الأرض بالإنتاج الفعلي (3 سنوات تشغيل)، يغلق الباب أمام ظاهرة تجارة الأراضي الصناعية، ويعيد توجيهها لأغراصها الأصلية وهى التصنيع وليس الوساطة، مشيراً إلى أن أما المرونة في الإيجار وتغيير النشاط تعكس فهما لطبيعة السوق الصناعية المتغيرة، لكنها مشروطة بإثبات الجدية، بما يحقق التوازن بين المرونة والانضباط، لذلك هذه القرارات تمثل دعماً حقيقياً للمستثمر الجاد وغلق منافذ التحايل وتعظيم الاستفادة من الأصول الصناعية. 

في سياق متصل، أكد المهندس أحمد صبور، عضو مجلس الشيوخ، أن المؤشرات المعلنة من جانب الحكومة تحمل في طياتها دلالات مهمة على رأسها تحسن أداء الاقتصاد المصري خاصة في القطاع الصناعي، إلا أنه يتطلب قراءة دقيقة تفرق بين النمو الحقيقي والتحسن المرتبط بعوامل ظرفية.

و أوضح “ صبور” أن تسجيل القطاع الصناعي معدلات نمو بلغت نحو 18% في بعض الفترات، ثم 9.8% في أحدث البيانات الربع سنوية، يعكس في جزء كبير منه ما يُعرف بـ" تأثير سنة الأساس"، إلى جانب التحسن التدريجي في توافر مدخلات الإنتاج بعد إجراءات توحيد سعر الصرف، وهو ما ساعد على إعادة تشغيل خطوط إنتاج متوقفة ورفع كفاءة التشغيل داخل المصانع القائمة.

وأشار "صبور" إلى أن مساهمة القطاع الصناعي بنحو 1.2 نقطة مئوية من إجمالي معدل النمو البالغ 5.3%، بما يعادل قرابة 20% من النمو الاقتصادي الكلي، تؤكد أن الصناعة أصبحت بالفعل أحد المحركات الرئيسية للاقتصاد المصري، لكنها في الوقت ذاته تعكس أن النمو لا يزال موزعا على قطاعات متعددة ولم يصل بعد إلى مرحلة الاعتماد الكامل على قاعدة إنتاج صناعي موسعة.

وفيما يتعلق بارتفاع مساهمة القطاع الخاص في الاستثمارات من 40% إلى 66%، اعتبر "صبور" أن هذا التطور يمثل تحولا هيكليا مهما في فلسفة الاستثمار داخل الدولة، ويعكس زيادة ثقة المستثمرين في مناخ الأعمال بعد الإصلاحات التشريعية والمالية، مشددا على أهمية التحقق من طبيعة هذه الاستثمارات، ومدى كونها توسعات جديدة أو إعادة توجيه لرؤوس أموال قائمة.

وأضاف النائب أحمد صبور أن الطموح المعلن برفع الصادرات المصرية إلى 145 مليار دولار بحلول 2030 يعكس رؤية توسعية واضحة، لكنه يتطلب تعزيز القدرة الإنتاجية الفعلية، وتطوير سلاسل الإمداد، وتحسين جودة المنتج المصري، إلى جانب استدامة استقرار بيئة سعر الصرف والتشغيل، مؤكدا على أن المرحلة الحالية تمثل مرحلة إعادة ضبط هيكلي للاقتصاد، مشيرًا إلى أن استمرار الإصلاحات في بيئة الاستثمار والصناعة سيحدد ما إذا كان الاقتصاد المصري يتجه نحو نمو مستدام قائم على التوسع الإنتاجي الحقيقي، أم مجرد موجات تعاف مرتبطة بتحسن الظروف الاقتصادية قصيرة الأجل . 

وزير الصناعة التصنيع المحلي أشرف مرزوق المشروعات الصناعية المتعثرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ترشيحاتنا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

