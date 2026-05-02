قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الإمارات تدعو لكثرة الإنجاب وتعدد الزوجات لزيادة النسل..اعرف التفاصيل
قبل ما تشتري.. هل البطيخ آمن أم مسرطن؟ خبراء يكشفون الحقيقة الكاملة
الجزائر.. قرار بحضور 70 ألف مشجع لاتحاد العاصمة بمواجهة الزمالك
بالأسلحة البيضاء.. القبض على 11 أجنبيا تشاجروا بأسوان
لحظة لن أنساها.. الأسطى هبة عبد الرحمن تتحدث عن تكريمها من الرئيس السيسي
جسم مشبوه يقترب من سفينتين غرب ميناء المكلا بساحل اليمن
فتح مضيق هرمز قبل المفاوضات النووية.. تفاصيل مقترح إيراني رفضه ترامب
طرح كراسات تنفيذ وحدات “سكن لكل المصريين”.. موعد وطريقة التقديم
تسمم فى الدم.. مدين يكشف تفاصيل تعرضه لأزمة صحية
تفاصيل وفاة 3 في انفجار أسطوانة غاز داخل مخزن بالبراجيل
تسهيلات غير مسبوقة.. رئيس البعثة يعلن خطة الداخلية لخدمة 24 ألف حاج قرعة
تداعيات زلزال القمة.. 5 إجراءات في الزمالك لاستعادة لقب الدوري
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
برلمان

عياد رزق: قانون الأحوال الشخصية الجديد للمسيحين يحقق التوازن بين ثوابت العقيدة ومتطلبات الواقع

عياد رزق، عضو الأمانة المركزية لحزب الشعب الجمهوري
عياد رزق، عضو الأمانة المركزية لحزب الشعب الجمهوري
عبدالرحمن سرحان

أشاد الدكتور عياد رزق، عضو الأمانة المركزية لحزب الشعب الجمهوري،  بمشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين، بعد موافقة مجلس الوزراء عليه تمهيدًا لإحالته إلى مجلس النواب، مؤكدًا أن هذه الخطوة تمثل إنجازًا تشريعيًا مهمًا طال انتظاره، وتأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية بسرعة الانتهاء من قوانين الأسرة بما يعزز الاستقرار المجتمعي ويحفظ حقوق جميع المواطنين.

وأكد رزق، أن مشروع القانون يعكس حرص الدولة على تحقيق العدالة والمساواة بين المواطنين، واحترام الخصوصية العقائدية للطوائف المسيحية، من خلال وضع إطار قانوني موحد ينظم شؤون الأسرة، بعد سنوات من تشتت القواعد المنظمة في عدة لوائح وتشريعات متفرقة، وهو ما يسهم في تسهيل الإجراءات أمام المواطنين، وتيسير عمل جهات التقاضي.

وأوضح رزق، أن من أبرز الإيجابيات التي يتضمنها مشروع القانون، تنظيم كافة مسائل الأحوال الشخصية في وثيقة تشريعية واحدة تشمل الخطبة والزواج والطلاق والحضانة والميراث وغيرها، بما يحقق وضوحاً تشريعيا ويحد من التضارب في الأحكام، فضلاً عن إقرار عدد من المبادئ المهمة، في مقدمتها عدم الاعتداد بتغيير الملة للتحايل على القانون، بما يعزز استقرار الأسرة ويحافظ على كيانها.

وأشار إلى أن المشروع شهد تطورًا ملحوظاً في تنظيم قضايا الطلاق، من خلال تحديد أسبابه بشكل واضح، وعلى رأسها الزنا مع توسيع مفهومه ليشمل مختلف صور الخيانة الزوجية، وترك تقدير الوقائع للقاضي، بما يضمن تحقيق العدالة، فضلاً عن تقسيم إنهاء العلاقة الزوجية إلى حالات البطلان والانحلال والتطليق وفقًا لطبيعة كل حالة.

وأضاف رزق، أن القانون يحقق تقدما مهما في مجال الحقوق الاجتماعية، من خلال إقرار مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في الميراث، وتنظيم مسائل النفقة والحضانة بما يراعي مصلحة الطفل في المقام الأول، حيث نص على انتقال الحضانة إلى الأب بعد الأم مباشرة مع الإبقاء على سن الحضانة، إلى جانب استحداث نظام "الاستزارة" وإتاحة "الرؤية الإلكترونية" بما يواكب التطورات الحديثة ويحافظ على الروابط الأسرية.

كما لفت إلى أن المشروع يعزز من جدية العلاقة الزوجية عبر تنظيم الخطبة كعقد رسمي موثق، وإلزام توثيق الزواج بصيغة تنفيذية، مع إتاحة وضع شروط تعاقدية بين الزوجين، بما يسهم في تقليل النزاعات المستقبلية، ويحقق قدرًا أكبر من الاستقرار الأسري.

واختتم الدكتور عياد رزق بيانه بالتأكيد على أن الهدف الأساسي من مشروع القانون هو بناء منظومة متكاملة للأحوال الشخصية للمسيحيين، تحقق التوازن بين ثوابت العقيدة ومتطلبات الواقع، وتدعم استقرار الأسرة المصرية، باعتبارها الركيزة الأساسية في بناء المجتمع . 

عياد رزق مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين الأمانة المركزية زب الشعب الجمهوري مجلس النواب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وفاة طبيبة بسبب العوضي

زوج طبيبة راحلة يتهم ضياء العوضي بالتسبب في وفاتها: أقنعها توقف العلاج

ارشيفية

صوت يهز عزبة الخطيب بإمبابة.. انفجار ثلاجة بمخزن جبن وأنباء عن سقوط ضحايا

البيض

نزل 40 جنيه.. هبوط أسعار البيض اليوم السبت بالأسواق

الأهلي

رضا عبد العال: هذا الثنائي ضيع الزمالك.. وبيراميدز الأقرب للتتويج بالدوري

أسعار الدواجن

ارتفاع البانيه رغم انخفاض أسعار الدواجن.. ماذا يحدث في سوق الفراخ؟

النادي الأهلي والطيب

رد فعل غير متوقع من أحمد الطيب بعد خسارة الزمالك من الأهلي بثلاثية

ياسمين عز

بعد ثلاثية الأهلي.. ياسمين عز تسخر : كان في بطيخة ما خدتش بالي منها

بعد تريند الأنظمة النظيفة.. تناول البيض يوميًا مفيد أم خطر صامت؟ الحقيقة الكاملة

تناول البيض يوميًا مفيد أم خطر على صحة الإنسان؟.. اعرف الحقيقة

ترشيحاتنا

المتهم

القبض على شخص طمس لوحات سيارته بالقاهرة

ارشيفيه

سقطت من على الموتوسيكل..إصابة ممرضة بإحدى قرى الدقهلية

المتهم

قبل بيعها بالسوق السوداء.. إحباط تهريب 900 لتر مواد بترولية بأسوان

بالصور

صحة الشرقية: تنفيذ 113 ألف زيارة لكبار السن وذوى الهمم بالمنازل

صحة الشرقية
صحة الشرقية
صحة الشرقية

فستان لافت.. إيمان العاصي تبهر متابعيها

إيمان العاصي
إيمان العاصي
إيمان العاصي

لوك مختلف.. نسرين طافش تخطف الأنظار في أحدث ظهور

نسرين طافش
نسرين طافش
نسرين طافش

وداعًا حبيبة الملايين.. بورش توقف إنتاج السيارة الأكثر مبيعًا في تاريخها

بورش ماكان
بورش ماكان
بورش ماكان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.نجلاء شمس

د. نجلاء شمس تكتب: سواعد تبني وعقول تُبدع

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الطيبات.. بين الاختيار الواعي وضغوط الترويج.. قراءة هادئة بين القناعة والانتقاد

شيرين حمدي

شيرين حمدي تكتب : لمصر الريادة

د. هشام فريد ـ الأمين العام لائتلاف الجاليات المصريه فى أوروبا

د. هشام فريد يكتب : أمريكا وإيران والأمن القومى العربي

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك تحتمس الأول

المزيد