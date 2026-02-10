فلاهوفيتش يقترب من برشلونة بعد انتهاء عقده مع يوفنتوس

كشف المعد البدني لمنتخب صربيا عن الوجهة المقبلة للمهاجم الصربي دوسان فلاهوفيتش، نجم يوفنتوس الإيطالي، مع اقتراب نهاية عقده مع البيانكونيري.

وينتهي عقد فلاهوفيتش رسميًا مع يوفنتوس في يونيو 2026، بعد أن لم يتم التوصل إلى اتفاق بشأن التجديد، ما يفتح الباب أمام رحيله مجانًا في الصيف المقبل.

وفي تصريحات لصحيفة توتوسبورت الإيطالية، قال إيليتش، المعد البدني لمنتخب صربيا: "أعتقد أن دوسان لن يستمر مع يوفنتوس، ومن المرجح أن ينضم إلى برشلونة خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة بعقد انتقال حر".

وخلال الموسم الحالي، شارك فلاهوفيتش في 17 مباراة مع يوفنتوس، سجل خلالها 6 أهداف وصنع هدفين، قبل أن يغيب عن الملاعب منذ نهاية نوفمبر الماضي بسبب إصابة بتمزق عضلي.

ومن المتوقع أن يعود المهاجم الصربي إلى الملاعب مع يوفنتوس في منتصف شهر مارس، قبل أن تبدأ مرحلة الاستعداد للانضمام رسميًا إلى صفوف برشلونة الصيف المقبل.