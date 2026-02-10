راشفورد بين التألق والغموض.. لماذا أصبح نجم برشلونة خارج الحسابات الواضحة؟

يعيش النجم الإنجليزي ماركوس راشفورد واحدة من أكثر فترات مسيرته تعقيدًا بعدما تحول وجوده في برشلونة من تجربة إعارة مؤقتة إلى ملف شائك تتداخل فيه الحسابات الفنية والإدارية وسط ترقب لما ستؤول إليه ملامح مستقبل النادي الكتالوني خلال الأسابيع المقبلة.

راشفورد الذي انضم إلى برشلونة قادمًا من مانشستر يونايتد نجح سريعًا في إعادة تقديم نفسه داخل واحد من أكبر أندية العالم لكن تألقه داخل الملعب لم يكن العامل الوحيد المؤثر في تحديد مصيره إذ وجد نفسه طرفًا غير مباشر في معادلة أكبر منه.

في بداياته مع برشلونة تعامل الجهاز الفني مع راشفورد كلاعب يمكنه تغيير شكل المباراة من دكة البدلاء لكن سرعان ما فرض نفسه بفضل مردوده البدني وسرعته وقدرته على الحسم ليصبح أحد أكثر اللاعبين تأثيرًا في الثلث الهجومي.

وتجلى هذا التحول في أرقام اللاعب بعدما بات من العناصر الأساسية في المباريات الكبرى وتصدر قائمة هدافي الفريق في دوري أبطال أوروبا إلى جانب مساهماته الحاسمة في الدوري الإسباني خاصة في الفترات التي غاب فيها رافينيا ما جعل وجوده ضرورة فنية لا رفاهية.

برشلونة أمام اختبار الاستقرار

نجاح راشفورد داخل الملعب وضع إدارة برشلونة أمام اختبار صعب فالنادي الذي يعاني من أزمات مالية مزمنة مطالب بحسم موقفه من صفقة قد تصل قيمتها إلى نحو 30 مليون يورو في وقت لا تزال فيه أولويات أخرى مطروحة على الطاولة.

هذا التردد الإداري لم يرتبط فقط بالجانب المالي بل بتوجهات أوسع تخص شكل المشروع الرياضي للنادي ومدى الاستعداد للاستثمار في لاعب بات عنصرًا مهمًا لكنه ليس نتاجًا خالصًا لأكاديمية النادي.

لاعب خارج الحسابات السياسية

ورغم الزخم الدائر حول مستقبله تشير تقارير مقربة من اللاعب إلى أن راشفورد يتعامل مع الوضع بهدوء مركزًا على ما يقدمه داخل الملعب فقط بعيدًا عن الانخراط في أي حسابات إدارية أو سياسية داخل النادي.

النصائح المحيطة باللاعب تؤكد أن أفضل رد على الغموض هو الاستمرارية في الأداء وترك القرار النهائي لإدارة النادي بدل الارتهان لتصريحات أو وعود قد تتغير بتغير الظروف.

إنجلترا خيار لم يغلق

في الوقت نفسه لم يغلق الباب تمامًا أمام عودة راشفورد إلى مانشستر يونايتد خاصة بعد التغييرات التي شهدها النادي مؤخرًا على المستوى الفني والتي أعادت طرح اسمه داخل دوائر النقاش.

وتشير بعض التقارير إلى أن بقاء راشفورد في حسابات يونايتد يعتمد على هوية المدير الفني المقبل وما إذا كان المشروع الجديد سيمنحه دورًا محوريًا أو يدفعه للبحث عن استقرار بعيدًا عن الدوري الإنجليزي.

لاعب في منطقة رمادية

المفارقة أن راشفورد رغم تألقه يقف حاليًا في منطقة رمادية لا هو ضمن مشروع طويل الأمد معلن في برشلونة ولا هو خارج الحسابات تمامًا ما يجعله نموذجًا للاعب عصري يعيش تحت ضغط القرارات الكبرى دون أن يكون طرفًا مباشرًا فيها.

أسابيع تحسم المشهد

ومع اقتراب نهاية الموسم ستتحول الأسابيع المقبلة إلى مرحلة حاسمة في مسيرة اللاعب حيث سيحدد الأداء داخل الملعب إلى جانب قدرة برشلونة على اتخاذ قرار واضح ما إذا كانت تجربة راشفورد ستتحول إلى قصة نجاح مكتملة أم محطة عابرة في مسيرته الأوروبية.