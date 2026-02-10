قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
شريكة "ملياردير الجنس" تساوم ترامب بطلب العفو عنها
مفتي الجمهورية: الفضاء الرقمي سلاح ذو حدين ولا بد من التعامل معه برشد ووعي
حوادث دامية بالإسماعيلية والدقهلية.. مصرع 4 أشخاص وإصابة 29 آخرين في انقلاب ميكروباص وسيارة ربع نقل
أسعار الذهب والدولار وحالة الطقس اليوم الثلاثاء.. فيديو
توم براك: مشاركة سوريا بالتحالف ضد داعش فصل جديد في الأمن الجماعي
الهلال الأحمر المصري يدفع بأكثر من 65 ألف متطوع لمساندة الشعب الفلسطيني..تفاصيل
صور الأقمار الصناعية تفضح نشاط عسكري خفي لـ الدعم السريع داخل إثيوبيا | شاهد
أولوية الحصول لهؤلاء.. الموعد النهائي لتلقى طلبات شقق السكن البديل للإيجار القديم
من بطاقات بوكيمون إلى نجومية برشلونة.. لامين يامال يفتح صندوق ذكريات الطفولة ويتحدث عن حياته بعيدًا عن الشهرة
سعر الذهب اليوم الثلاثاء 10 فبراير 2026..والشعبة تكشف مفاجأة
السيطرة على حريق هائل بلوكاندة النهر الخالد في وسط القاهرة.. صور
القبض على المتهم بقتل كلب بالمعادى
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

راشفورد بين التألق والغموض.. لماذا أصبح نجم برشلونة خارج الحسابات الواضحة؟

راشفورد
راشفورد

يعيش النجم الإنجليزي ماركوس راشفورد واحدة من أكثر فترات مسيرته تعقيدًا بعدما تحول وجوده في برشلونة من تجربة إعارة مؤقتة إلى ملف شائك تتداخل فيه الحسابات الفنية والإدارية وسط ترقب لما ستؤول إليه ملامح مستقبل النادي الكتالوني خلال الأسابيع المقبلة.

راشفورد الذي انضم إلى برشلونة قادمًا من مانشستر يونايتد نجح سريعًا في إعادة تقديم نفسه داخل واحد من أكبر أندية العالم لكن تألقه داخل الملعب لم يكن العامل الوحيد المؤثر في تحديد مصيره إذ وجد نفسه طرفًا غير مباشر في معادلة أكبر منه.

في بداياته مع برشلونة تعامل الجهاز الفني مع راشفورد كلاعب يمكنه تغيير شكل المباراة من دكة البدلاء لكن سرعان ما فرض نفسه بفضل مردوده البدني وسرعته وقدرته على الحسم ليصبح أحد أكثر اللاعبين تأثيرًا في الثلث الهجومي.

وتجلى هذا التحول في أرقام اللاعب بعدما بات من العناصر الأساسية في المباريات الكبرى وتصدر قائمة هدافي الفريق في دوري أبطال أوروبا إلى جانب مساهماته الحاسمة في الدوري الإسباني خاصة في الفترات التي غاب فيها رافينيا ما جعل وجوده ضرورة فنية لا رفاهية.

برشلونة أمام اختبار الاستقرار

نجاح راشفورد داخل الملعب وضع إدارة برشلونة أمام اختبار صعب فالنادي الذي يعاني من أزمات مالية مزمنة مطالب بحسم موقفه من صفقة قد تصل قيمتها إلى نحو 30 مليون يورو في وقت لا تزال فيه أولويات أخرى مطروحة على الطاولة.

هذا التردد الإداري لم يرتبط فقط بالجانب المالي بل بتوجهات أوسع تخص شكل المشروع الرياضي للنادي ومدى الاستعداد للاستثمار في لاعب بات عنصرًا مهمًا لكنه ليس نتاجًا خالصًا لأكاديمية النادي.

لاعب خارج الحسابات السياسية

ورغم الزخم الدائر حول مستقبله تشير تقارير مقربة من اللاعب إلى أن راشفورد يتعامل مع الوضع بهدوء مركزًا على ما يقدمه داخل الملعب فقط بعيدًا عن الانخراط في أي حسابات إدارية أو سياسية داخل النادي.

النصائح المحيطة باللاعب تؤكد أن أفضل رد على الغموض هو الاستمرارية في الأداء وترك القرار النهائي لإدارة النادي بدل الارتهان لتصريحات أو وعود قد تتغير بتغير الظروف.

إنجلترا خيار لم يغلق

في الوقت نفسه لم يغلق الباب تمامًا أمام عودة راشفورد إلى مانشستر يونايتد خاصة بعد التغييرات التي شهدها النادي مؤخرًا على المستوى الفني والتي أعادت طرح اسمه داخل دوائر النقاش.

وتشير بعض التقارير إلى أن بقاء راشفورد في حسابات يونايتد يعتمد على هوية المدير الفني المقبل وما إذا كان المشروع الجديد سيمنحه دورًا محوريًا أو يدفعه للبحث عن استقرار بعيدًا عن الدوري الإنجليزي.

لاعب في منطقة رمادية

المفارقة أن راشفورد رغم تألقه يقف حاليًا في منطقة رمادية لا هو ضمن مشروع طويل الأمد معلن في برشلونة ولا هو خارج الحسابات تمامًا ما يجعله نموذجًا للاعب عصري يعيش تحت ضغط القرارات الكبرى دون أن يكون طرفًا مباشرًا فيها.

أسابيع تحسم المشهد

ومع اقتراب نهاية الموسم ستتحول الأسابيع المقبلة إلى مرحلة حاسمة في مسيرة اللاعب حيث سيحدد الأداء داخل الملعب إلى جانب قدرة برشلونة على اتخاذ قرار واضح ما إذا كانت تجربة راشفورد ستتحول إلى قصة نجاح مكتملة أم محطة عابرة في مسيرته الأوروبية.

ماركوس راشفور برشلونة النادي الكتالوني مانشستر يونايتد راشفورد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الإيجار القديم

حذف بند الإخلاء نهائيًا| مشروع قانون جديد للإيجار القديم في البرلمان.. التفاصيل

مدبولي

بالأسماء .. تعرف على آخر تطورات التعديل الوزاري

التعديل الوزاري الجديد2026

14 اسما جديدا .. التعديل الوزاري 2026 بالكامل

مدبولي

بالأسماء .. وزراء باقون في مناصبهم

الدواجن

بعد قرار استيراد الفراخ.. أسعار الدواجن والبانيه تفاجئ الجميع

أسعار الذهب اليوم

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 10 فبراير 2026

المجرم الجنسي إبستين ومعه ترامب

شاهد.. لحظة العثور على إبستين جثة هامدة في زنزانته

المجرم والمدمن على علاقات القاصرات وعمليات الاغتصاب “جيفري إبستين”

كيف وصلت كسوة الكعبة إلى مليادرير القاصرات إبستين؟.. العدل الأمريكية تجيب

ترشيحاتنا

هاري كين

الأندية السعودية تدخل سباق التعاقد مع هاري كين قبل الصيف

أرني سلوت مدرب ليفربول

سلوت يعترف: أعيش مع ليفربول أسوأ مواسمي في مسيرتي

شوبير

شوبير: ضم محمد وهبي مساعدًا للركراكي قد يفتح باب الأزمات

بالصور

عين الجمل.. 6 فوائد مذهلة لصحتك العقلية والجسدية

عين الجمل منجم لإعضائك باكامل |تعرف على فوائده
عين الجمل منجم لإعضائك باكامل |تعرف على فوائده
عين الجمل منجم لإعضائك باكامل |تعرف على فوائده

بعد زيادة أسعار السجائر.. رمضان فرصتك الذهبية للإقلاع عن التدخين بدون معاناة

الإقلاع عن التدخين
الإقلاع عن التدخين
الإقلاع عن التدخين

خدر الأطراف أثناء النوم.. عرض عادي أم علامة جلطة؟ الحقيقة التي لا يجب تجاهلها

خدر الأطراف أثناء النوم.. عرض عادي أم علامة جلطة؟ الحقيقة التي لا يجب تجاهلها
خدر الأطراف أثناء النوم.. عرض عادي أم علامة جلطة؟ الحقيقة التي لا يجب تجاهلها
خدر الأطراف أثناء النوم.. عرض عادي أم علامة جلطة؟ الحقيقة التي لا يجب تجاهلها

كنز من الفوائد لـ العرقسوس.. ومضر فى هذه الحالات

كنز من الفوائد لـ العرقسوس..ومضر فى هذه الحالات
كنز من الفوائد لـ العرقسوس..ومضر فى هذه الحالات
كنز من الفوائد لـ العرقسوس..ومضر فى هذه الحالات

فيديو

حلا شيحة

فخر وسلام.. حلا شيحة تعود من جديد للحديث عن الحجاب

هبة السيسي

معركة جديدة تبدأ.. فنانة شهيرة تعلن بداية جلسات علاجها بالكيماوي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منصور المغربي

د. منصور المغربي يكتب: الجسد بعد الموت… بين إنسانية الطب وحرمة الوجدان

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: هدنة بلا ثقة.. لماذا عاد التوتر الخفي بين إثيوبيا وإريتريا؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار: سيف القذافي.. مشروع إصلاحي لم يكتمل!

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك بيدوباست الأول

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حصون النفس.. حماية طيبتك وقوتك من الاستنزاف النفسي

المزيد