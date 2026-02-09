تفاصيل صراع إنتخابات برشلونة في مارس المقبل

يستعد خوان لابورتا رئيس نادي برشلونة لخوض انتخابات جديدة من أجل إعادة انتخابه وذلك خلال الشهر المقبل لرئاسة قلعة البارسا.

وسيتولى رفائيل يوستي المهام الرئاسية خلال تلك الفترة، بينما من المرجح أن يواجه لابورتا تحديات من منافسين يحاولون حشد التأييد قبل الموعد النهائي في 5 مارس.

كما استقال أعضاء مجلس الإدارة تمهيدا لإعادة انتخابهم وهم، إيلينا فورت ورفائيل إسكوديرو، وفيران أوليفر، وجوسيب ماريا ألبيرت، وخافيير بارباني، وميكيل كامبس، وأوريلي ماس، وخافيير بويج، وخوان سورلاري إي فيري.

وتبدأ حملات الترشح رسميا في الفترة من 6 إلى 13 مارس فيما سيكون التصويت في كل أرجاء المقاطعات الكتالونية الأربع.