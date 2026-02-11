بعد رافينيا.. برشلونة يتلقى ضربة جديدة بغياب راشفورد قبل قمة أتلتيكو مدريد

أعلن نادي برشلونة رسميًا اليوم، الأربعاء، غياب نجمه الإنجليزي ماركوس راشفورد عن مواجهة أتلتيكو مدريد غدًا الخميس في ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا، بسبب كدمة في الركبة تعرض لها خلال التدريبات الأخيرة.

وغاب راشفورد إلى جانب زميله رافينيا عن التدريبات الأخيرة، ما يضع المدرب هانزي فليك أمام تحدٍ كبير على صعيد الخط الهجومي قبل اللقاء المرتقب على ملعب "ريازور إير ميتروبوليتانو".

ويقدم راشفورد، المعار من مانشستر يونايتد حتى نهاية الموسم، مستويات قوية مع البلوغرانا، إذ خاض 34 مباراة سجل خلالها 10 أهداف وصنع 13، ليصبح أحد أبرز الركائز الهجومية للفريق الذي يسعى للحفاظ على لقبه الذي حققه الموسم الماضي بالفوز على ريال مدريد.

يُذكر أن مباراة الإياب ستُقام يوم الثلاثاء 3 مارس على ملعب سبوتيفاي كامب نو، حيث يأمل جمهور برشلونة في عودة راشفورد للجاهزية الفنية قبل الحسم، خاصة في ظل امتلاك النادي خيار شراء عقده بشكل دائم هذا الصيف.