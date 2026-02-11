قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أمن فلوسك.. خطوات حماية حسابك البنكي من السرقة
صاحب "ايجيبت كدا كدا" يخرج عن صمته: سيبوا جابر ومؤمن في حالهم
الرئيس السيسي يجتمع مع الوزراء الجدد عقب أدائهم اليمين الدستورية
الرعاية الصحية: توطين الصناعات الطبية التركية في مصر ونقل التكنولوجيا الحديثة لتعزيز القطاع الطبي
عـ.ـذبتها والدتها بطريقة بشعة.. التفاصيل الكاملة لواقعة صغيرة كفر الشيخ
مقـ.ـتل 7 وإصابة 22 في اشتباكات في شبوة باليمن
وزارة الصحة تختتم دورة تدريبية في أسوان لتعزيز الاستجابة لحالات العنف ضد المرأة
إحالة الطبيب المتهم بالاستيلاء على أموال مديري الصحة بالجيزة للجنايات
مفتي روسيا يشيد بحسن تنظيم مؤتمر الأعلى للشئون الإسلامية ويثمّن جهود وزير الأوقاف
رئيس الوزراء البولندي يرفض الانضمام لمجلس سلام ترامب
مع اقتراب رمضان.. مفاجأة في أسعار الدواجن واللحوم
ميسي يرفع القيمة إلى 1.45 مليار دولار.. إنتر ميامي يتحول من مشروع طموح إلى إمبراطورية تجارية تتصدر الدوري الأمريكي
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
رياضة

بعد رافينيا.. برشلونة يتلقى ضربة جديدة بغياب راشفورد قبل قمة أتلتيكو مدريد

إسراء أشرف

أعلن نادي برشلونة رسميًا اليوم، الأربعاء، غياب نجمه الإنجليزي ماركوس راشفورد عن مواجهة أتلتيكو مدريد غدًا الخميس في ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا، بسبب كدمة في الركبة تعرض لها خلال التدريبات الأخيرة.

وغاب راشفورد إلى جانب زميله رافينيا عن التدريبات الأخيرة، ما يضع المدرب هانزي فليك أمام تحدٍ كبير على صعيد الخط الهجومي قبل اللقاء المرتقب على ملعب "ريازور إير ميتروبوليتانو".

ويقدم راشفورد، المعار من مانشستر يونايتد حتى نهاية الموسم، مستويات قوية مع البلوغرانا، إذ خاض 34 مباراة سجل خلالها 10 أهداف وصنع 13، ليصبح أحد أبرز الركائز الهجومية للفريق الذي يسعى للحفاظ على لقبه الذي حققه الموسم الماضي بالفوز على ريال مدريد.

يُذكر أن مباراة الإياب ستُقام يوم الثلاثاء 3 مارس على ملعب سبوتيفاي كامب نو، حيث يأمل جمهور برشلونة في عودة راشفورد للجاهزية الفنية قبل الحسم، خاصة في ظل امتلاك النادي خيار شراء عقده بشكل دائم هذا الصيف.

رافينيا برشلونة راشفورد أتلتيكو مدريد كأس ملك إسبانيا

سعر الذهب

أعلى سعر ذهب اليوم 11-2-2026

مراد مكرم

مراد مكرم لـ شاب الأتوبيس: إيه اللي بينك وبين ربنا عشان الكل يعتذزلك

المتهمين

القبض على 3 سيدات يمارسن الرذيلة داخل منزل بالمنصورة

جوهر نبيل

إعلامي يُحذّر: استاد القاهرة مُهدّد لهذا السبب .. ونصيحتي لـ جوهر نبيل الابتعاد عن الجدل

محمد إبراهيم

حقيقة عمل محمد إبراهيم لاعب الزمالك الصاعد في أحد المحلات .. فيديو

رئيس الصومال ووزير الدفاع يشهدان اصطفاف القوات المصرية المشاركة قبل مغادرتها للصومال

رئيس الصومال ووزير الدفاع يشهدان اصطفاف القوات المصرية قبل مغادرتها للصومال

الزمالك

استمرار الثلاثي في الفريق.. «الغندور» يكشف خبرًا سعيدًا لجماهير الزمالك

سكن لكل المصريين 8

لمنخفضي ومتوسطي الدخل| موعد طرح سكن لكل المصريين 8.. وكراسة الشروط

مخالفة مرورية

الحبس سنة عقوبة السير عكس الاتجاه بالسيارة طبقا للقانون

المشروعات الصغيرة

المزايا الممنوحة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة طبقا للقانون

النائبة نيفين الكاتب، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب

عضو صناعة النواب: المرحلة الجديدة تتطلب حكومة أكثر دعما للإنتاج والتصنيع المحلي

أخطاء تخزين البقوليات تسبب العفن والحشرات.. احذري هذه الطرق الشائعة في مطبخك

الطلاق الصامت| أخطر أنواع الفشل الزوجي.. لا ننتبه له وعلامات كارثية

شركة BYD تقاضي الحكومة الأمريكية بسبب حظر دخول سياراتها

آيفون يجبر فيراري على التخلي عن شاشات اللمس في أحدث سيارة كهربائية

العوضي ومشكلته مع النسيان

هنسى لو نمت.. أحمد العوضي يكشف كواليس «علي كلاي» واستعداداته لرمضان 2026

محمد مندور

محمد مندور يكتب: نحو حلول لأزمة اللغة العربية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: هندسة العلاقة بين الروح والجسد

د. منصور المغربي

د. منصور المغربي يكتب: الجسد بعد الموت… بين إنسانية الطب وحرمة الوجدان

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: هدنة بلا ثقة.. لماذا عاد التوتر الخفي بين إثيوبيا وإريتريا؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار: سيف القذافي.. مشروع إصلاحي لم يكتمل!

