حكم من نوى قضاء صلوات فائتة ومات قبل أن يتمها

حكم من توفي وعليه صلوات لم يُصلِّها ؟..سؤال أجاب عنه الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وذلك خلال لقائه بفيديو مسجل له، على صفحة الإفتاء على "يوتيوب".

وأجاب "شلبي"، قائلًا: إذا كانت تركت صلوات واستغفرت الله وتابت وعزمت على قضاء هذه الصلاة وبدأت فى قضائها ولكن ماتت قبل ان تكمل هذه الصلوات التى عليها فالله بفضله الواسع يعفو عنها، لأن العفو عنها مرتبط بالنية والاستغفار والعزم فى انها تقضي ما عليها من صلوات.

وتابع قائلًا: "فلا شئ عليها لانها كانت عازمة في نيتها ان تقضي ما عليها من صلوات، اما ان تصلى مكانها فلا يجوز لأحد أن يصلى مكان احد.

هل سيغفر الله لي لو لم ادرك ما عليا من صلوات فائتة ؟

سؤال أجاب عنه الشيخ محمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وذلك خلال لقائه بالبث المباشر المذاع على صفحة دار الإفتاء عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وأجاب "وسام"، قائلًا: انتى سئلتِ وأجابتِ بنفسك عليكِ ان تقضى مع كل فرض فرض قضاءًا.

وتابع: عليكي أن تصلي مع كل فرض صلاة قضاء فمع الفجر فجرًا ومع الظهر ظهرًا، وكذلك فإن قبض الله روحكِ قبل ان تتمي ما عليكي فتكونى سلكتي طريقًا سداد ما عليكي من دين، وتوبة، فإنتى فى محل القبول.

كنت متقطعا فى الصلاة ولكن انتظمت فهل يغفر الله تقصيري فى الصلاة؟ وهل في دعاء أقوله لأنى أتكاسل عن قراءة القرآن؟.. سؤال أجاب عنه الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وذلك خلال البث المباشر لصفحة الإفتاء عبر موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.

وأجاب عثمان، قائلًا: إن الله غفورًا رحيم، فطالما إنك تبت وأصبحت تؤدي ما عليك من فرائض سيغفر الله لك ذنوبك وتقصيرك فى الصلاة، ويتوب الله على من تاب كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم.

وتابع قائلًا: ولكن عليك أن تؤدي الصلوات التى لم تكن تصليها فقضاء الصلاة دين فى رقبة صاحبه إلى أن يقضيها.

وأضاف أما بالنسبة أنك تتكاسل عن قراءة القرآن فعليك أن تجاهد نفسك فى فعل الخير وفى قراءة القرآن والعبادات وبذكر الله وبترك الحرام.

هل تقضي الصلوات الفائتة أم تكفي التوبة فقط؟

شخص بلغ الـ25 من عمره وكان لا يصلى قبل ذلك ولكنه تاب ويريد أن يصلى فماذا يفعل فى الصلوات التى تركها قبل سن الــ25 عامًا؟ وهل تكفي التوبة وحدها أم عليه أن يؤدي ما فاته من صلوات؟ .. سؤال أجاب عنه الشيخ أحمد ممدوح، امين لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وذلك خلال البث المباشر المذاع عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وأوضح ممدوح، قائلًا: من كان لا يصلى ثم تاب فعليه أن ينتظم فى الصلاة ويصلى ما عليه من أيام وسنين لم يصلّها، فعلى كل إنسان أن يواظب على الصلاة ولا يفوتها لأنه عندما يفوت يوم وأخر سيتراكم عليه صلوات كثيرة.