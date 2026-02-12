قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عيار 21 نزل 800 جنيه من القمة.. سعر الذهب الآن بعد قرار البنك المركزي
دهب ومخدرات.. التحقيقات تكشف مفاجآت خلال فحص 5 هواتف محمولة بالمقطم
إحالة المتهمين في قضية صغار مدرسة سيدز لـ مفتي الجمهورية
أسعار الياميش 2026 في المجمعات الاستهلاكية ومعارض أهلا رمضان
البنك المركزي يلزم البنوك بتخفيض نسبة الاحتياطي المحتفظ به 16%.. وهذه مزايا القرار
تشريع جديد لزيادة سنوات التعليم الإلزامي وتقليل مواد الثانوية العامة لرفع العبء عن الطلاب.. تصريحات هامة لوزير التعليم من البرلمان.. تفاصيل
محافظ الجيزة يفتتح معرض الحرف اليدوية والتراثية بالأهرامات .. صور
إصابة 14 شخصا في حادث تصادم سيارتين أمام مدخل قرية العمة بخط "طنطا ـ كفر الشيخ" الدولي
طقس الجمعة 13 فبراير 2026 غير مستقر وأمطار ورياح قوية
75 مريض دخلوا يعملوا مية بيضا راح بصرهم .. القصة الكاملة لمحاكمة مسؤولي مستشفى 6 أكتوبر
البنك المركزي يخفض سعر الفائدة 1%
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

بدء أولى اجتماعات المهرجان القومي للسينما المصرية

المهرجان القومي للسينما
المهرجان القومي للسينما
أحمد البهى

عقدت اللجنة العليا واللجنة الفنية للمهرجان القومي  للسينما في دورته 25 اجتماعًا تحضيريا اليوم. 

تم الإعلان رسميًا عن عودة المهرجان القومي للسينما المصرية بعد توقف دام ثلاث سنوات، حيث عقدت آخر دوراته في مايو عام ٢٠٢٢، في خطوة تهدف إلى إعادة ترسيخ المهرجان بوصفه الحدث السينمائي الوطني الجامع لكافة صناع السينما في مصر .

وخلال المؤتمر الصحفي الذى اقامة المركز القومي للسينما برئاسة الدكتور أحمد صالح بمقر سينما الهناجر بدار الأوبرا والمعماري حمدي السطوحي، مساعد وزير الثقافة للمشروعات الثقافية ورئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية ، تم الإعلان عن اقامة الدورة الخامسة والعشرين من عمر المهرجان أبريل المقبل.

 

 

وبحثا عن عودة قوية وانطلاقة جديدة اختارت إدارة المهرجان لدورة اليوبيل الفضى المنتج هشام سليمان رئيسا للدورة الجديدة، كما تم الإعلان عن تشكيل اللجنة العليا والتى تكونت من حمدي السطوحي رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية زد. أحمد صالح رئيس المركز القومي للسينما، وهشام سليمان رئيس المهرجان .

وأكد حمدي السطوحي، مساعد وزير الثقافة للمشروعات الثقافية ورئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية أن هناك تعاون تام مع المركز القومى للسينما حتى يعود المهرجان فى أفضل صورة بدورة اليوبيل الفضى بعد التوقف ٣ سنوات. 

وأضاف أنه تم تحديد موعد النصف الثاني من أبريل المقبل لانطلاق الدورة المقبلة على أن يتم الإعلان عن الموعد من قبل اللجنة الفنية للمهرجان مشيرا الى  أن هذه الدورة ستشهد تطورًا ملحوظًا على الصعيدين الفني والمنهجي، استمرارًا لنهج المهرجان في تقديم أفضل ما يمكن لكل دورة، بما يليق بتاريخ المهرجان ومكانة السينما المصرية.

وأكد د.أحمد صالح رئيس المركز القومي للسينما على سعادته بالإعلان عن انطلاق الدورة الخامسة والعشرين من المهرجان القومي للسينما، هذا المهرجان العريق الذي يُعد إحدى أهم المنصات الوطنية الداعمة للإبداع السينمائي المصري، والمرآة الحقيقية لمسيرة السينما عبر أجيالها المختلفة. 

واضافةأنه يشكر وزير الثقافة د.احمد هنو على الدعم الذى قدمه لعودة هذا المهرجان العريق الذى تولى رئاسته العديد من القامات الفنية، مشيرا إلى الدورة الجديدة تفتح مجال جديد للإبداع وتمثل إضافة كبيرة للسينما ،مشيرا إلى أنه تم اختيار المنتج هشام سيلمان كرئيس للدورة المقبلة للمهرجان والذى جاء الهدف منه العمل على جمع أطياف العمل الفنى لتحقيق النجاح.

ومن جانبه أكد هشام سليمان رئيس الدورة الجديدة للمهرجان أنه سعيد بعودة المهرجان العريق من جديد مؤكدا أنه سيسعى جاهدا  لأن تخرج الدورة المقبلة فى أفضل صورة ممكنه تليق بمكانة المهرجان. الذى يؤكد أن الفن ما زال في قلب المشهد الثقافي المصري باعتباره جزءًا أصيلًا من الوعي والهوية. 

وتضم الجنة الفنية التى يرأسها المنتج هشام سليمان  كلا من النجمة ليلى علوى والناقدة الفنية امال عثمان والصحفية نيفين الزهيري والمنتج صفى الدين محمود والناقد أحمد شوقى ومدير التصوير حسين عسر و السيناريست مريم ناعوم، ومسعد فودة نقيب السينمائين  وهشام عبد الخالق رئيس غرفة صناعة السينما وعمر عبد العزيز رئيس اتحاد النقابات الفنية.

جدير  بالذكر أن المهرجان القومي للسينما المصرية يعد أحد أعرق المهرجانات السينمائية في مصر، حيث لعب منذ انطلاقه دورًا محوريًا في دعم السينما المصرية، والاحتفاء بصُنّاعها، وإبراز التجارب السينمائية المتميزة، بما يجعله منصة أساسية لتكريم الإبداع السينمائي الوطني.

المهرجان القومي للسينما القومي للسينما السينما المصرية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفية

إحالة 10 مسئولين بمستشفى 6 أكتوبر للمحاكمة بتهمة إحداث عاهات مستديمة للمرضى

الذهب

نزل 240 جنيهًا دفعة واحدة.. الجنيه الذهب يتراجع مجددًا وعيار 21 الآن مفاجأة

مشغولات ذهبية- صورة أرشيفية

سعر الذهب في مصر مستهل التعاملات الصباحية اليوم الخميس

سعر الدولار مقابل الجنيه

سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الخميس 12 فبراير 2026

النادي الأهلي

طلب مساواته بزيزو وتريزيجيه.. كواليس رحيل نجم سوبر عن الأهلي

تبكير صرف مرتبات شهر فبراير 2026

رسمياً وقبل رمضان.. قرار حكومي عاجل بتبكير صرف مرتبات فبراير2026

صورة أرشيفية

انخفاض جديد.. أسعار الذهب اليوم بعد تراجع الأسعار محلياً وعالمياً

كامويش

شبانة ينتقد كامويش ويشيد ببلعمري.. ويؤكد: الزمالك أحرج الجميع

ترشيحاتنا

رئيسة المجلس القومي للمرأة تزور الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري

رئيسة المجلس القومي للمرأة تبحث مع الأكاديمية العربية دعم تمكين طالبات الجامعات

نيافة الأنبا رافائيل

الأنبا رافائيل يترأس صلاة القداس الإلهي بدير المحرق العامر | صور

الأعلى للإعلام

لتصريحاته عن الجهاز الفني للمنتخب.. الأعلى للإعلام يستدعي مسئول صفحة إسلام صادق

بالصور

خدت قلم على وشي.. 10 صور لـ لقاء الخميسي بعد كشفها كواليس زواج عبد المنصف الثاني

خدت قلم على وشي.. لقاء الخميسي بعد كشفها كواليس زواج عبد المنصف الثاني
خدت قلم على وشي.. لقاء الخميسي بعد كشفها كواليس زواج عبد المنصف الثاني
خدت قلم على وشي.. لقاء الخميسي بعد كشفها كواليس زواج عبد المنصف الثاني

مش قبل سن الخمسين.. مرض التهابات الأمعاء يرفع خطر الإصابة بسرطان القولون بنسبة 600%

مرض التهابات الأمعاء ترفع خطر الإصابة بسرطان القولون
مرض التهابات الأمعاء ترفع خطر الإصابة بسرطان القولون
مرض التهابات الأمعاء ترفع خطر الإصابة بسرطان القولون

فاكهة مهملة تعزز صحة القلب والمخ والأمعاء.. دراسة تكشف فوائد تناولها يوميًا

التوت الأزرق
التوت الأزرق
التوت الأزرق

خطة مكبرة لتطوير الشوارع الرئيسية وكباري المشاة والعلوية بالزقازيق

انتر لوك
انتر لوك
انتر لوك

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الإمام الأريب.. منارة الاعتدال في عالم تتقاذفه أمواج الفتن والجور

محمد مندور

محمد مندور يكتب: نحو حلول لأزمة اللغة العربية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: هندسة العلاقة بين الروح والجسد

د. منصور المغربي

د. منصور المغربي يكتب: الجسد بعد الموت… بين إنسانية الطب وحرمة الوجدان

المزيد