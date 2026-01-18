مهرجان المنصورة الدولي لسينما الأطفال يكرم الفنان أحمد أمين

أعلنت إدارة مهرجان المنصورة الدولي لسينما الأطفال، عن تكريم الفنان أحمد أمين في الدورة الأولى للمهرجان، التي تعقد في الفترة من 9 إلى 14 فبراير المقبل، وذلك تقديرًا لمسيرته الفنية المتنوعة، وإسهاماته المؤثرة في تقديم محتوى إنساني وثقافي قريب من وجدان الأسرة والطفل، وقدرته على المزج بين الكوميديا الهادفة والقيم الإيجابية في أعماله، فضلا عن أنه بدأ مسيرته في صحافة الأطفال، وفي تلك الفترة كتب العديد من مسلسلات الرسوم المتحركة.

وقالت الكاتبة الصحفية أميرة عاطف، رئيسة المهرجان، إن أحمد أمين نموذج للفنان المثقف الذي يمتلك وعيا شديدا بقضايا المجتمع، وفي مقدمتها قضايا الأطفال، وعطائه للأطفال لا يخفي على أحد خاصة أنه بدأ مشواره الإبداعي في صحافة الطفل والكتابة للأطفال، وفي الفترة الأخيرة كان رئيسا للنسخة الأولى من مبادرة "نبتة" لتطوير مهارات الأطفال، مشددة على أن أحمد أمين يمتلك شعبية كبيرة بين الأطفال لأنه يخاطبهم في أعماله بشكل بالغ الرقي.

وأشارت أميرة عاطف، إلى أن التكريم يأتي في إطار حرص المهرجان على الاحتفاء بالرموز الفنية، التي أسهمت في تطوير الوعي الثقافي لدى الأجيال الجديدة، ونجحت في تقديم نماذج فنية تحترم عقل الطفل وتخاطب خياله بلغة بسيطة وعميقة في آنٍ واحد، مؤكدة أن اختيار أحمد أمين للتكريم يأتي انسجامًا مع رؤية المهرجان الي تسعى لدعم المحتوى الفني الهادف، وتشجيع الأعمال التي تعزز القيم الإنسانية وتدعم الخيال والإبداع لدى الأطفال.

وأوضحت رئيسة مهرجان المنصورة، أن أحمد أمين استطاع أن يرسّخ اسمه كأحد الفنانين أصحاب البصمة الخاصة، من خلال أعمال جمعت بين الكوميديا والدراما الاجتماعية، وحققت انتشارًا واسعًا لدى مختلف الفئات العمرية، ما جعله نموذجًا للفنان القادر على التأثير الإيجابي في الجمهور، خاصة النشء والشباب، فضلا عن تقديمه برنامجا ناجحا للأطفال بعنوان "الورطة المشمشية"، يعتمد على مناقشة مشكلات الحياة اليومية من خلال منظور بسيط وعفوي للأطفال، ويجمع بين الضحك والتفكير الإيجابي بمحتوى مناسب لجميع الأعمار.

مهرجان المنصورة لسينما الأطفال

ويشهد مهرجان المنصورة، تنافسًا قويًا ضمن ثلاثة مسابقات رسمية، هي مسابقة الأفلام القصيرة، ومسابقة الرسوم المتحركة، ومسابقة الأفلام التي يصنعها الأطفال من مختلف أنحاء مصر، بالإضافة إلى مسابقة قسم خاص خارج المسابقة بإجمالي أفلام وصلت إلى 90 عملاً مختلفًا.

ويعقد مهرجان المنصورة لسينما الأطفال في دورته الأولى، برعاية وزارة الثقافة، ومحافظة الدقهلية، والمجلس القومي للطفولة والأمومة، ونقابة السينمائيين، ونادي جزيرة الورد بالمنصورة، ومكتبة مصر العامة بالمنصورة.