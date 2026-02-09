قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
موعد مباراة الأهلي الإسماعيلي في الدوري المصري والقناة الناقلة
شتاء يرتدي ثوب الصيف.. الحرارة تلامس الـ 32 و"الأرصاد" تحذر من القادم
أخبار التوك شو| أحمد موسى: أي تعديل وزاري يهدف لتعزيز كفاءة الأداء الحكومي.. وبشرى للمواطنين بشأن إعلان سكن لكل المصريين 8
واشنطن تعزز مظلتها الدفاعية في الشرق الأوسط بنشر "ثاد" و"باتريوت"
وفاة جد محمد صلاح لاعب المنتخب الوطني والجنازة ظهر اليوم نجريج بالغربية
خبير: نتنياهو يعرقل الاستقرار الإقليمي ويدفع واشنطن نحو مواجهة عسكرية مع طهران
سعر الدولار في البنوك مستهل تعاملات اليوم الإثنين
تبدأمن 48 ألف جنيه.. قائمة أسعار عمرة رمضان 1447هـ
الرئيس السيسي يتوجه إلى الإمارات.. اليوم
إهانة لعظمة أمريكا.. ترامب يهاجم عرض استراحة السوبر بول
البرتغال تنتخب أول رئيس اشتراكي منذ عقدين
خدمات

مواقيت الصلاة اليوم في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الاثنين
مواقيت الصلاة اليوم الاثنين
رشا عوني

تحرص الهيئة المصرية العامة للمساحة في جمهورية مصر العربية، على إتاحة جدول مواقيت الصلاة في محافظات مصر اليوم الأثنين 9 فبراير 2026 للتعرّف على مواقيت الصلاة.

وينشط محرك البحث (جوجل) بشكل كبير، طوال اليوم، للبحث عن جدول مواقيت الصلاة في محافظات الجمهورية، والبالغ عدد المدن بها 79 مدينة، على مدار الساعة لمعرفة مواعيد أوقات الصلوات المكتوبة، وهو ما ترصده صدى البلد لعدد من المدن والمحافظات المصرية..

مواقيت الصلاة اليوم الاثنين 1 ديسمبر في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة فى القاهرة

- موعد صلاة الفجر 5:12 ص
- موعد صلاة الظهر 12:09 ص
-  موعد صلاة العصر 3:16 م
-  موعد صلاة المغرب 5:39 م
- موعد صلاة العشاء 6:57 م.

مواقيت الصلاة فى الإسكندرية   

- وقت صلاة الفجر 5:18 ص
-  موعد صلاة الظهر 12:14 ص
-  موعد صلاة العصر 3:19 م
-  موعد صلاة المغرب 5:42 م
-  موعد صلاة العشاء 7:02 م
 

مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية

-  وقت صلاة الفجر 5:08 ص
- موعد صلاة الظهر 12:05 ص
-  موعد  صلاة العصر 3:11 م
- موعد صلاة المغرب 5:34 م
- موعد صلاة العشاء 6:53 م
 

مواعيد الصلاة بشرم الشيخ

-  وقت صلاة الفجر 4:59 ص
-  وقت صلاة الظهر 11:57 ص
-  موعد صلاة العصر 3:06 م
- وقت صلاة المغرب 5:29 م
- وقت صلاة العشاء 6:47 م
 

مواقيت الصلاة فى أسوان

-  وقت صلاة الفجر 5:02 ص
- موعد صلاة الظهر 12:02 ص
-  موعد صلاة العصر 3:16 م
- موعد صلاة المغرب 5:40 م
- موعد صلاة العشاء 6:54 م

