صلاة الرزق.. موعدها وعدد ركعاتها وما يقال فيها للخير الوفير

كيف تصلي صلاة الرزق ؟ سؤال أجاب عنه الشيخ محمد أبو بكر الداعية الإسلامي، موضحاً موعد صلاة الرزق وعدد ركعاتها وما يقال فيها للخير الوفير.

كيف تصلي صلاة الرزق ؟

وقال أبو بكر في مقطع فيديو بثه عبر قناته بموقع اليوتيوب: “صلاة الرزق مجربة لأحد الصالحين، لا دليل عليها من الكتاب والسنة، حيث أحد الصالحين كان له جار وقع في ضيق وأزمة ديون وكان هذا الصالح جليسة فأراد أن يساعده فرفض، أشار على جاره بأمر أن يفعله لكن بيقين وأن ينظر حاله بعد هذا الأمر”.

وتابع:"صلي ركعتان، خذ هذا الأمر بيقين دون تجربة، فقد أعاد الله حال الرجل لأحسن ما كان عليه، وسدد عنه"، لافتاً في كيفيتها:" صلي الفجر في جماعة، تختم صلاتك، لا تتحدث بخير أو شر، استغفر الله العظيم الحي القيوم وأتوب إليه 100 مرة، اللهم صل على سيدنا محمد، تقرأ الآيات التالية:

سورة البقرة الآية رقم 3

سورة آل عمران الآية رقم 37

سورة المائدة الآية رقم 114

سورة الأنعام الآية رقم 14

سورة الأنفال الآية رقم 26

سورة إبراهيم الآية رقم 37

سورة الأعراف الآية رقم 10

سورة الحجر الآية 20 - 21

سورة الإسراء الآية رقم 20

سورة الكهف الآية رقم 84

سورة النمل الآية رقم 36 -64

القصص الآية رقم 5 - 24 -27

العنكبوت الآية رقم 17

لقمان الآية رقم 20

سبأ الآية رقم 15 و39

فاطر الآية رقم 2

ص الآية رقم 54- 55

النحل الآية رقم 96

الطلاق الآية رقم 2 - 3

سورتي يس والواقعة

صلاة الضحى

وركعتي الضحى تعد صدقة عن مفاصل جسم الإنسان، والبالغ عددها 360 مفصلًا، وروي عَنْ أَبِي ذَرٍّ رضي الله عنه عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: «يُصْبِحُ عَلَى كُلِّ سُلَامَى مِنْ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ، فَكُلُّ تَسْبِيحَةٍ صَدَقَةٌ، وَكُلُّ تَحْمِيدَةٍ صَدَقَةٌ، وَكُلُّ تَهْلِيلَةٍ صَدَقَةٌ، وَكُلُّ تَكْبِيرَةٍ صَدَقَةٌ وَأَمْرٌ بِالْمَعْرُوفِ صَدَقَةٌ، وَنَهْيٌ عَنْ الْمُنْكَرِ صَدَقَةٌ، وَيُجْزِئُ مِنْ ذَلِكَ رَكْعَتَانِ يَرْكَعُهُمَا مِنْ الضُّحَى» رواه مسلم (1181).

ويبدأ وقتها من بعد ارتفاع الشمس إلى ما قبل زوالها، وهي أربع ركعات فصاعدًا؛ فقد كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلي الضحى أربع ركعات ويزيد ما شاء.

وذكرت دار الإفتاء، أن دعاء القنوت الوارد في صلاة الصبح في الركعة الثانية ليس قاصرًا على صلاة الجماعة، وإنَّما هو سنَّة للفرد أيضًا.

وجاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: «أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث: بصيام ثلاثة أيام من كل شهر وركعتي الضحى وأن أوتر قبل أن أرقد" (أخرجه البخاري ، ومسلم)، وفي رواية: "وأن لا أدع ركعتي الضحى فإنها صلاة الأوابين" ( مسند أحمد). وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا يحافظ على صلاة الضحى إلا أَوَّاب قال: وهي صلاة الأوابين" (رواه الحاكم).

ثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه صلى صلاة الضحى ثمان ركعات، فقد روى مسلم (719) أن معاذة رحمها الله سألت عائشة رضي الله عنها: «كَمْ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي صَلَاةَ الضُّحَى ؟، قَالَتْ: أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ وَيَزِيدُ مَا شَاءَ»، وروى مسلم (336) عن أم هانئ رضي الله عنها قالت: «قَامَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى غُسْلِهِ، فَسَتَرَتْ عَلَيْهِ فَاطِمَةُ ثُمَّ أَخَذَ ثَوْبَهُ فَالْتَحَفَ بِهِ، ثُمَّ صَلَّى ثَمَانَ رَكَعَاتٍ سُبْحَةَ الضُّحَى».

كما روى مسلم (720) من حديث أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «وَيُجْزِئُ مِنْ ذَلِكَ رَكْعَتَانِ يَرْكَعُهُمَا مِنْ الضُّحَى»، وروى البخاري (1981)، ومسلم (721) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: «أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاثٍ: صيام ثلاثة أيام من كل شهر، وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام».