قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الطقس اليوم.. أجواء مائلة للحرارة نهارا ورياح في المناطق المكشوفة
جامعة عين شمس تصدر قرارات جديدة بتعيين وتكليف رؤساء أقسام بكلية التجارة
خالد الغندور: لجنة شؤون اللاعبين تناقش شكوى زيزو ضد الزمالك
قاضي أمريكي يرفض ترحيل طالبة تركية مؤيدة للفلسطينيين و يفرج عنها
يواصل الارتفاع.. أسعار أعيرة الذهب اليوم الثلاثاء 10 فبراير 2026
رابط التقييمات الأسبوعية 2026 وزارة التربية والتعليم الترم الثاني .. حمل الآن
حذف بند الإخلاء نهائيًا| مشروع قانون جديد للإيجار القديم في البرلمان.. التفاصيل
روسيا تستعرض قدرات منظومتها الجديدة المضادة للدرونات
هل مشاهدة المسلسلات في رمضان تفسد الصوم؟.. المفتي السابق يحذر
سعر الدولار في البنك المركزي المصري اليوم الثلاثاء
مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 10 - 2 - 2026 والقنوات الناقلة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

موعد أذان المغرب.. مواقيت الصلاة اليوم 10 فبراير

مواقيت الصلاة اليوم
مواقيت الصلاة اليوم
رشا عوني

تحرص الهيئة المصرية العامة للمساحة في جمهورية مصر العربية، على إتاحة جدول مواقيت الصلاة في محافظات مصر اليوم الثلاثاء 10 فبراير 2026 للتعرّف على مواقيت الصلاة.

وينشط محرك البحث (جوجل) بشكل كبير، طوال اليوم، للبحث عن جدول مواقيت الصلاة في محافظات الجمهورية، والبالغ عدد المدن بها 79 مدينة، على مدار الساعة لمعرفة مواعيد أوقات الصلوات المكتوبة، وهو ما ترصده صدى البلد لعدد من المدن والمحافظات المصرية..

مواقيت الصلاة فى القاهرة

-  وقت صلاة الفجر 5:11 ص
- موعد صلاة الظهر 12:09 ص
-  موعد صلاة العصر 3:16 م
-  موعد صلاة المغرب 5:39 م
- موعد صلاة العشاء 6:58 م.

مواقيت الصلاة فى الإسكندرية   

- وقت صلاة الفجر 5:17 ص
-  موعد صلاة الظهر 12:14 ص
-  موعد صلاة العصر 3:20 م
-  موعد صلاة المغرب 5:43 م
-  موعد صلاة العشاء 7:03 م
 

مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية

-  وقت صلاة الفجر 5:08 ص
- موعد صلاة الظهر 12:05 ص
-  موعد  صلاة العصر 3:12 م
- موعد صلاة المغرب 5:35 م
- موعد صلاة العشاء 6:54 م
 

مواعيد الصلاة بشرم الشيخ

-  وقت صلاة الفجر 4:58 ص
-  وقت صلاة الظهر 11:57 ص
-  موعد صلاة العصر 3:07 م
- وقت صلاة المغرب 5:30 م
- وقت صلاة العشاء 6:47 م
 

مواقيت الصلاة فى أسوان

-  وقت صلاة الفجر 5:01 ص
- موعد صلاة الظهر 12:03 ص
-  موعد صلاة العصر 3:16 م
- موعد صلاة المغرب 5:41 م
- موعد صلاة العشاء 6:55 م

مواقيت الصلاة مواقيت الصلاة اليوم موعد اذان الظهر موعد صلاة المغرب موعد صلاة العصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الإيجار القديم

وداعا الوحدات البديلة.. ماذا يحدث للمستأجر بمشروع القانون الجديد للايجار القديم؟

الإيجار القديم

من الإخلاء التدريجي إلى إلغاء المدد .. الإيجار القديم أمام اختبار برلماني جديد

سعر الدواجن

خفض أسعار الدواجن بقرار حكومي قبل رمضان.. بكم الكيلو الآن؟

أسعار السجائر

زيادة أسعار السجائر كليوبترا وبوكس رسميًا بقرار من الشرقية للدخان.. إليك القائمة الجديدة

الموجة الحارة

متى تنتهي الموجة الحارة في مصر؟ الأرصاد الجوية تجيب

الداخلية تُحبط حفلًا مشبوهًا بعنوان «يوم في جزيرة إبستين» بقصر النيل

الداخلية تُحبط حفلًا مشبوهًا بعنوان «يوم في جزيرة إبستين» بقصر النيل

خلال استقبال أسرة شهيد العلم

شيخ الأزهر يقدم دعما إنسانياً ومالياً لأسرتي الطالبين الإندونيسيين «شهيدي العلم»

سعر الجنيه الذهب

ارتفاع سعر الجنيه الذهب اليوم الإثنين 9-2-2026

ترشيحاتنا

الفنان أحمد رفعت

أحمد رفعت يكشف لصدى البلد عن شخصيته في مسلسل «فن الحرب»

الفنانة غادة طلعت

غادة طلعت تكشف لصدي البلد عن زيزي في مسلسل السوق الحرة

الفنان يزن عيد مع أوركيد سامي

يزن عيد يكشف لصدى البلد أسرار شخصيته في مسلسل صحاب الأرض.. فيديو

فيديو

هبة السيسي

معركة جديدة تبدأ.. فنانة شهيرة تعلن بداية جلسات علاجها بالكيماوي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منصور المغربي

د. منصور المغربي يكتب: الجسد بعد الموت… بين إنسانية الطب وحرمة الوجدان

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: هدنة بلا ثقة.. لماذا عاد التوتر الخفي بين إثيوبيا وإريتريا؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار: سيف القذافي.. مشروع إصلاحي لم يكتمل!

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك بيدوباست الأول

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حصون النفس.. حماية طيبتك وقوتك من الاستنزاف النفسي

المزيد