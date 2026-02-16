قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الحكومة: نستهدف تحقيق طفرة في تحسين بيئة الأعمال وتيسير إجراءات الموافقات والتراخيص
الاتحاد السكندري يحسم ديربي الإسكندرية بهدف نظيف في سموحة
رمضان الأربع ولا الخميس؟.. دار الإفتاء تعلن الموعد النهائي
عالم بالأوقاف: يجب استقبال شهر رمضان بنية صادقة وهمة مرتفعة
إقبال متزايد على أكاديمية الشرطة ومبادرة للتواصل بين الطلاب
لا تشربوها في رمضان.. خبيرة تغذية تكشف 4 مخاطر لتناول المياه الغازية
صحيفة يونانية: أثينا ستشارك في اجتماع مجلس السلام القادم حول غزة
الزمالك يفاجئ معتمد جمال بعد الفوز على كايزر تشيفز.. قرار جديد بشأن المدرب الأجنبي
الرئيس السيسي: مصر تدعم كل جهود تحقيق الاستقرار والتنمية في إفريقيا الوسطى
1500 جنيه.. غدًا بدء صرف منحة رمضان للعمالة غير المنتظمة
سابها وهِرب.. القبض على سائق ميكروباص أتلف بضاعة سيدة في الجيزة
فكرة عملية في رمضان.. رمضان عبد المعز: اكتب نواهي القرآن وغيّر سلوكك
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تبدأ من 82 ألف ريال.. أسعار ومواصفات تويوتا أوربان كروزر 2026 في السعودية

تويوتا اوربان كروزر 2026
صبري طلبه

تواصل تويوتا تعزيز حضورها في سوق السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات الصغيرة من خلال تقديم طراز أوربان كروزر 2026 في السعودية.

تنتمي السيارة إلى فئة الكروس أوفر المدمجة، وتقدم بتجهيزات متنوعة، تتضمن تقنيات الأمان ووسائل الرفاهية والتحكم، وبسعر يبدأ من 81,650 ريالاً للفئة القياسية.

تصميم تويوتا اوربان كروزر 2026

تعتمد أوربان كروزر على قاعدة عجلات بطول 2,600 مم، مع طول إجمالي يبلغ 4,365 مم، وعرض يصل إلى 1,795 مم، وارتفاع عند 1,645 مم، وتأتي السيارة مزودة بعجلات ألمنيوم قياس 17 بوصة، إلى جانب مصابيح أمامية وخلفية بتقنية LED، وإضاءة نهارية تعزز مستوى الرؤية.

محرك تويوتا اوربان كروزر 2026

تأتي تويوتا أوربان كروزر 2026 بمحرك بنزين رباعي الأسطوانات سعة 1.5 لتر، يولد قوة 101 حصان وعزم دوران يبلغ 135 نيوتن متر، ويتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي مكوّن من 6 سرعات، ينقل القوة إلى العجلات الأمامية عبر نظام دفع أمامي، وتسجل السيارة معدل استهلاك وقود يصل إلى 19.8 كيلومتر لكل لتر.

تجهيزات تويوتا اوربان كروزر 2026

زُودت السيارة بمجموعة من أنظمة السلامة، تشمل 6 وسائد هوائية موزعة بين الأمامية والجانبية والستائرية، كما تتضمن نظام الثبات الإلكتروني، ومكابح مانعة للانغلاق، ونظام التوزيع الإلكتروني لقوى الكبح، إضافة إلى التحكم في الجر ومساعد صعود المرتفعات.

وتضم التجهيزات كذلك نظام مراقبة ضغط الإطارات، ونظام منع تشغيل المحرك ضد السرقة، إلى جانب حساسات ركن أمامية وخلفية، وتتوفر كاميرا رؤية خلفية قياسية، مع كاميرا محيطية بزاوية 360 درجة في بعض الفئات، ومثبت سرعة.

تقدم أوربان كروزر شاشة لمس بقياس 7 أو 9 بوصات بحسب الفئة، مع دعم الاتصال عبر البلوتوث ونظام آبل كاربلاي اللاسلكي، ويعتمد النظام الصوتي على 6 سماعات موزعة داخل المقصورة، كما تأتي السيارة بشاشة عدادات قياس 4.2 بوصة لعرض المعلومات الأساسية.

وتضم السيارة نظام تكييف أوتوماتيكي مع فتحات أمامية وخلفية، وتشمل التجهيزات أيضاً شاحناً لاسلكياً للهواتف الذكية، وعجلة قيادة متعددة الوظائف مكسوة بالجلد، فضلاً عن فتحة سقف في الفئات الأعلى تجهيزاً، إلى جانب خاصية عرض المعلومات على الزجاج الأمامي.

أسعار تويوتا أوربان كروزر 2026 في السوق السعودي

تتوفر تويوتا أوربان كروزر 2026 في السعودية بفئتين رئيسيتين، تبدأ الفئة GL بسعر 81,650 ريالاً، فيما تصل الفئة GLX إلى 90,850 ريالاً.

