دخل شهري ثابت وآمن من الدولة.. تفاصيل طرح سند المواطن عبر مكاتب البريد
حصريًا.. إذاعة مباراة بيراميدز وسيراميكا كليوباترا عبر إكسترا لايف الليلة
عندي أحفاد ولازم أحترمهم .. غادة عبد الرازق تتحدث عن دورها بفيلم حين ميسرة
تشكيل مواجهة الأخدود والقادسية بالدوري السعودي
ثلاثي هجومي .. تشكيل الزمالك أمام حرس الحدود
تشكيل ناري لفريق سيراميكا كليوباترا لمواجهة بيراميدز
تشكيل مواجهة ضمك والشباب بالدوري السعودي
تصاعد التوتر.. ألمانيا تدعو مواطنيها إلى مغادرة إيران فورا
خلافات الجيرة.. الداخلية تكشف تفاصيل مشاجرة أوسيم الداميــ.ة
غيروا اللائحة .. خالد أبو بكر ينتقد ظهور الخطيب فى إعلانات رمضان
نجيب ساويرس: قسمت فلوسي على ولادي وأنا عايش أحسن ما يحصل خلافات بعد ما أموت
رسميًا.. انطلاق أودي RS5 الجيل الجديد 2026 بقدرات خرافية| صور

أودي RS5
أودي RS5
صبري طلبه

كشفت أودي عن إنطلاق النسخة الجديدة كليًا من طرازRS5، حيث تعزز العلامة الألمانية من تواجدها ضمن فئة السيارات الرياضية عالية الأداء، مع لغة تصميم أكثر جرأة تعزز الطابع الرياضي المعروف عن فئة RS، إلى جانب مستوى من القوة والتجهيزات والتقنيات الرقمية.

وتستعد أودي لطرح RS5 الجديدة خلال الربع الأول من العام الجاري في الأسواق الأوروبية، حيث حددت سعر البداية عند 106,200 يورو، فيما تصل تكلفة الفئات الأعلى تجهيزًا إلى 107,850 يورو. 

أودي RS5 

تصميم أودي RS5 

حصلت أودي RS5 على واجهة أمامية بارزة تتضمن شبكة تهوية كبيرة متعددة الفتحات، مع خيارات لعجلات رياضية بقياس 20 أو 21 بوصة، كما زُودت السيارة بمصابيح أمامية داكنة بتقنية ماتريكس LED، وعلب مكابح يمكن رؤيتها خلف الجنوط، مع مرايات كهربائية مدعومة بإشارات ضوئية.

أودي RS5 

واعتمدت أودي مفهومًا رقميًا متكاملًا داخل السيارة، حيث قدمت بعدد 3 شاشات رئيسية مترابطة، تتيح عرض بيانات القيادة أمام السائق، إلى جانب شاشة وسطية للتحكم بالوظائف الترفيهية وأنظمة السيارة، إضافة إلى شاشة مخصصة للراكب الأمامي، وتضم المقصورة نظامًا صوتيًا متطورًا، وعجلة قيادة متعددة الوظائف.

أودي RS5 

أودي RS5 ومنظومة دفع قوية وخيارات هجينة 

تعتمد RS5 الجديدة على محرك V6 بسعة 2.9 لتر مزود بشاحنين توربينيين، يولد قوة إجمالية تبلغ 503 أحصنة، بزيادة ملحوظة قدرها 59 حصانًا مقارنة بالجيل السابق، ويتكامل هذا المحرك مع نظام دفع رباعي مطور "كواترو" يتيح توزيع العزم بشكل متغير على المحور الخلفي.

أودي RS5 

وتوفر أودي نسخة هجينة تجمع بين محرك الاحتراق ومحرك كهربائي بقوة 174 حصانًا، لتصل القوة الإجمالية إلى 630 حصانًا مع عزم دوران يبلغ 825 نيوتن.متر، وترتبط المنظومة بناقل حركة أوتوماتيكي من 8 سرعات.

أودي RS5 

انطلاق أودي RS5 والسرعة القصوى 

تسجل السيارة سرعة قصوى تبلغ 285 كيلومترًا في الساعة، بينما تنطلق من وضع الثبات 0 وصولًا إلى 100 كيلومتر في الساعة خلال 3.6 ثانية فقط، وتتيح البطارية بسعة 25.9 كيلوواط/ساعة في النسخة الهجينة إمكانية السير بالطاقة الكهربائية لمسافة تصل إلى 87 كيلومترًا.

