رسميًا.. انطلاق أودي RS5 الجيل الجديد 2026 بقدرات خرافية| صور

كشفت أودي عن إنطلاق النسخة الجديدة كليًا من طرازRS5، حيث تعزز العلامة الألمانية من تواجدها ضمن فئة السيارات الرياضية عالية الأداء، مع لغة تصميم أكثر جرأة تعزز الطابع الرياضي المعروف عن فئة RS، إلى جانب مستوى من القوة والتجهيزات والتقنيات الرقمية.

وتستعد أودي لطرح RS5 الجديدة خلال الربع الأول من العام الجاري في الأسواق الأوروبية، حيث حددت سعر البداية عند 106,200 يورو، فيما تصل تكلفة الفئات الأعلى تجهيزًا إلى 107,850 يورو.

تصميم أودي RS5

حصلت أودي RS5 على واجهة أمامية بارزة تتضمن شبكة تهوية كبيرة متعددة الفتحات، مع خيارات لعجلات رياضية بقياس 20 أو 21 بوصة، كما زُودت السيارة بمصابيح أمامية داكنة بتقنية ماتريكس LED، وعلب مكابح يمكن رؤيتها خلف الجنوط، مع مرايات كهربائية مدعومة بإشارات ضوئية.

واعتمدت أودي مفهومًا رقميًا متكاملًا داخل السيارة، حيث قدمت بعدد 3 شاشات رئيسية مترابطة، تتيح عرض بيانات القيادة أمام السائق، إلى جانب شاشة وسطية للتحكم بالوظائف الترفيهية وأنظمة السيارة، إضافة إلى شاشة مخصصة للراكب الأمامي، وتضم المقصورة نظامًا صوتيًا متطورًا، وعجلة قيادة متعددة الوظائف.

أودي RS5 ومنظومة دفع قوية وخيارات هجينة

تعتمد RS5 الجديدة على محرك V6 بسعة 2.9 لتر مزود بشاحنين توربينيين، يولد قوة إجمالية تبلغ 503 أحصنة، بزيادة ملحوظة قدرها 59 حصانًا مقارنة بالجيل السابق، ويتكامل هذا المحرك مع نظام دفع رباعي مطور "كواترو" يتيح توزيع العزم بشكل متغير على المحور الخلفي.

وتوفر أودي نسخة هجينة تجمع بين محرك الاحتراق ومحرك كهربائي بقوة 174 حصانًا، لتصل القوة الإجمالية إلى 630 حصانًا مع عزم دوران يبلغ 825 نيوتن.متر، وترتبط المنظومة بناقل حركة أوتوماتيكي من 8 سرعات.

انطلاق أودي RS5 والسرعة القصوى

تسجل السيارة سرعة قصوى تبلغ 285 كيلومترًا في الساعة، بينما تنطلق من وضع الثبات 0 وصولًا إلى 100 كيلومتر في الساعة خلال 3.6 ثانية فقط، وتتيح البطارية بسعة 25.9 كيلوواط/ساعة في النسخة الهجينة إمكانية السير بالطاقة الكهربائية لمسافة تصل إلى 87 كيلومترًا.