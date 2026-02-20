مقارنة بين هيونداي اكسنت RB وشيفروليه أوبترا.. أيهما تختار؟

تعتبر السيارة هيونداي اكسنت RB وشيفروليه أوبترا، من أشهر السيارات التي تنتمي إلى الفئة الاقتصادية، من عائلة السيدان، وتضم النسختين عدد كبير من التجهيزات، إلى جانب طرحهم عبر باقة من الفئات.

ويقدم موقع "صدى البلد" مقارنة بين هيونداي اكسنت RB وشيفروليه أوبترا، تتضمن أبرز المواصفات الفنية وأحدث الأسعار في السوق المصري.

هيونداي اكسنت RB وشيفروليه أوبترا

هيونداي اكسنت RB

زودت السيارة هيونداي أكسنت RB بمحرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1600 سي سي، ينتج قوة قدرها 125 حصانا و156 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، مع ناقل سرعات أوتوماتيك 4 غيار.

هيونداي اكسنت RB

أما عن معدل التسارع فيمكن للسيارة الوصول من وضع السكون 0 إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة، خلال 11.1 ثانية، بينما تعتمد فنيًا على تقنية الجر الأمامي للعجلات.

تأتي السيارة هيونداي أكسنت RB بطول كلي بلغ 4.370 مم، وعرض كلي يبلغ 1.705 مم، و1.455 مم للارتفاع، ويبلغ مستوى الخلوص الارضي 147 مم، مع قاعدة عجلات بطول 2570 مم.

شيفروليه أوبترا

تستمد السيارة شيفروليه أوبترا 2025 قوتها من سواعد محرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1500 سي سي، بقوة إجمالية قدرها 98 حصانا، و140 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، مع ناقل سرعات أوتوماتيك CVT وبتقنية الجر الأمامي للعجلات.

شيفروليه أوبترا

ترتكز شيفروليه أوبترا على قاعدة عجلات بطول 2550 مم، بينما تأتي بنسبة طول كلي بلغت 4.490 مم، و1.695 مم للعرض الكلي، وارتفاع يبلغ 1.490 مم، بالإضافة إلى مساحة تخزين خلفية تتسع إلى 475 لترًا.

سعر السيارة هيونداي اكسنت RB وشيفروليه أوبترا

تبدا أسعار هيونداي اكسنت RB من 729,900 إلى 895,000 جنيه، وتتراوح أسعار السيارة شيفروليه أوبترا بين 699,900 و 724,900 جنيه.