العشري: الإسماعيلي يحتاج دعم جماهيره الآن أكثر من أي وقت.. ولن أترك الفريق حتى يتجاوز أزمته

أكد الكابتن طارق العشري، المدير الفني لفريق الإسماعيلي، أن الفريق في أمش الحاجة إلى مساندة جماهيره ومحبيه خلال الفترة الحالية أكثر من أي وقت مضى، مشيرًا إلى أن الدراويش قادرون على عبور الأزمة بعزيمة وإصرار اللاعبين، وأن تحقيق انتصار واحد سيكون كفيلًا بإعادة الثقة للجميع، وهو أمر ليس بعيدًا رغم الظروف الصعبة من إصابات وإيقافات مؤثرة.

وشدد العشري على أهمية الدعم النفسي للاعبين في هذه المرحلة، مؤكدًا أن العمل الكبير الذي يُبذل داخل الفريق ستظهر ثماره قريبًا.

وأضاف المدير الفني أنه متمسك بوعده لجماهير الإسماعيلي بعدالتخلي عن الفريق مهما كانت التحديات, إلا بعد تجاوز الأزمة ووضع النادي في مركز آمن هذا الموسم، لتكون تلك الخطوة بداية حقيقيةنحو استعادة الإسماعيلي لمكانته الطبيعية وتاريخه العريق.