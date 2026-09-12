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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

انتظام الدراسة بقسم التصوير بالفنون الجميلة بمقره البديل في سموحة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أحمد بسيوني

أعلنت جامعة الإسكندرية أنه حرصًا على انتظام العملية التعليمية، وضمانًا لحق طلاب قسم التصوير بكلية الفنون الجميلة في مواصلة دراستهم دون أي تأثير على مسيرتهم الأكاديمية، ستبدأ الدراسة بالقسم بمقره البديل بمبنى كلية الحاسبات وعلوم البيانات بسموحة، بعد الانتهاء من تجهيز المقر بما يتناسب مع طبيعة الدراسة العملية والتخصصية بالقسم.

إخلاء مبنى قسم التصوير بكلية الفنون الجميلة

   ويأتي انتقال الدراسة إلى المقر البديل احترامًا لأحكام القضاء وتنفيذًا للحكم القضائي الصادر بإخلاء مبنى قسم التصوير بكلية الفنون الجميلة، حيث حرصت جامعة الإسكندرية، بالتوازي مع تنفيذ الحكم، على اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان عدم تأثر الطلاب أو تعطّل الدراسة، بما يعكس التزام الجامعة بمسؤولياتها القانونية والأكاديمية في آنٍ واحد.

     وأكد الدكتور أحمد عادل عبد الحكيم، القائم بأعمال رئيس جامعة الإسكندرية، أن مصلحة الطلاب وضمان انتظام العملية التعليمية تمثلان أولوية قصوى للجامعة، مشددًا على أن تنفيذ الحكم القضائي لن يكون له أي تأثير على سير الدراسة أو مستقبل الطلاب، وأن الجامعة اتخذت جميع الإجراءات اللازمة لضمان استمرار العملية التعليمية بصورة منتظمة ومستقرة.

    وأوضح الدكتور أحمد عادل عبد الحكيم أن الإدارة الهندسية بالجامعة أعدت خطة متكاملة لتجهيز المقر البديل بمبنى كلية الحاسبات وعلوم البيانات بسموحة، بما يتناسب مع طبيعة الدراسة العملية والتخصصية بقسم التصوير، مؤكدًا أن المقر تم تجهيزه وتوفير الإمكانات اللازمة به بما يضمن ملاءمته لمتطلبات العملية التعليمية، ويوفر بيئة تعليمية مناسبة للطلاب وأعضاء هيئة التدريس، بما يضمن استمرار الدراسة بكفاءة وانتظام ودون التأثير على مستوى التحصيل والتدريب العملي للطلاب.

   وأشار إلى أن الجامعة حرصت على أن تتم عملية الانتقال بصورة منظمة ومدروسة، بما يحقق التوازن بين الالتزام بأحكام القضاء والحفاظ على انتظام العملية التعليمية، مؤكدًا أن طلاب قسم التصوير سيواصلون دراستهم وبرامجهم العملية بصورة طبيعية فور بدء العام الجامعي 2026/2027، دون تأثير على خططهم الدراسية أو مستقبلهم الأكاديمي.

الإسكندرية جامعة تصوير فنون جميلة دراسة

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