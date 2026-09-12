قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بشأن إعادة التنسيق.. تنويه مهم من التعليم العالي للطلاب المستنفدين للرغبات
رئيس الوزراء يطمئن على توافر ألبان الأطفال بمراكز طب الأسرة
انجز معاملاتك من البيت | 245 خدمة حكومية بمنصة مصر الرقمية.. تعرف عليها
بمشاركة الرئيس السيسي.. انطلاق القمة الثامنة عشرة لتجمع البريكس
توكتوك ونصف نقل.. مصرع شخصين وإصابة آخر في تصادم مروع بالمنوفية
لقطات من وصول الرئيس السيسي إلى مقر انعقاد قمة البريكس الـ18
تزامنا مع بداية العام الجديد.. البحوث الإسلاميَّة يطلق حملة "بالعِلم يُبنَى الإنسان"
البرلمان العربي يدين استهداف خط أنابيب السعودية
المتهم بإنهاء حياة أسرة النرجس: رفض يسلفني 350 ألف جنيه مصاريف مدرسة بنتي
على هامش بريكس.. الرئيس السيسي يلتقي عددا من رؤساء كبرى الشركات الهندية
وصول قادة دول البريكس إلى نيودلهي تمهيدا لانعقاد القمة الـ18
خطوات استرداد الأموال من ماكينات الـ ATM عند خصم المبلغ وفشل السحب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

رجال مرور الغربية يوزعون هدايا على الطلاب والطالبات في أول يوم دراسي ..صور

رجال مرور الغربية
رجال مرور الغربية
الغربية أحمد علي

شهد محيط المدارس بمحافظة الغربية صباح اليوم مبادرة أطلقها رجال المرور بناءا علي توجيهات من اللواء رشاد فاروق مدير الأمن والعميد هاني عزيز مدير إدارة المرور لتوزيع الأدوات وهدايا مدرسية علي الطلاب والطالبات في أول أيام العام الدراسي الجديد لسنة 2026م _2027م .

مبادرة رجال المرور 

من ناحية أخرى أعلن ناصر حسن إسماعيل، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، أن مدارس الغربية استعدت بشكل كامل، لاستقبال الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي 2026 / 2027، حيث استقبلت اليوم 102.443 ألف طالب وطالبة، من طلاب المرحلة الابتدائية، في حين استقبلت مدارس المرحلة الإعدادية 121.456 ألف طالب وطالبة بالصف الأول الإعدادي، واستقبلت مدارس المرحلة الثانوية 19.098 ألف طالب وطالبة بالصف الأول الثانوي العام.

كما انتظمت الدراسة بجميع مراحل ومختلف نوعيات التعليم الفني، بقوة 87.751 ألف طالب وطالبة بجميع مدارس التعليم الفني، حيث من المقرر وفقا لتعليمات الوزارة، إلحاق الطلاب بالصف الأول من كل مرحلة ونوعية إلى المدارس، إلى ان يتم الحاق جميع الطلاب تدريجيا خلال الأسبوع الأول من الدراسة.

اول يوم دراسي 

وجاء ذلك في إطار تنفيذ توجيهات محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية.

وكشف وكيل الوزارة، إن جميع المدارس استقبلت اليوم طلابها في انتظام وانضباط واستعداد كامل للفصل الدراسي الأول، مضيفاً أن جميع المدارس قامت بأداء مراسم تحية العلم والنشيد الوطني، والتزم جميع الطلاب بالزي المدرسي والمظهر اللائق داخل المدارس.

كما قامت المدارس بالاحتفال بطلابها الجدد، وسط الأعلام والبالونات وتوزيع الكتب الدراسية، كما قامت بإعلان الجداول المدرسية بكل فصل، وتوزيع الإشراف على الأدوار والفناء والبوابات.

رفع كفاءة الخدمات 

ووجه وكيل الوزارة بضرورة تسليم الكتب لجميع الطلاب خلال الأسبوع الأول من العام الدراسي الجديد، والاهتمام بنظافة الفصول والممرات والأفنية ودورات المياه باستمرار، والتشديد على إغلاق البوابات، وتواجد مسئول الأمن بجوار البوابة الرئيسية وبحوزته دفتر الأمن، مع عدم السماح بدخول أي شخص إلا بعد تسجيل الاسم والوظيفة وساعة الحضور والخروج في دفتر الأمن.

استقبال الطلاب والطالبات الجدد

وصرح "حسن" بأن مديري عموم المديرية والإدارات التعليمية والوكلاء ولجان المتابعة والمراحل متواجدون بالمدارس منذ الصباح الباكر، لمتابعة انتظام العملية التعليمية داخل جميع مدارس المحافظة.

كما شهدت المدارس ومحيطها حملات النظافة ورفع الإشغالات والباعة الجائلين، من قبل رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالمحافظة، واتخذت المديرية كافة الاستعدادات اللازمة لبدء الفصل الدراسي الأول في نشاط وجد، وتوفير بيئة تعليمية جيدة لأبنائنا الطلاب، متمنياً للجميع التوفيق والنجاح.

اخبار محافظة الغربية رجال المرور توزيع ادوات مدرسية الغربية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفي

العراق يصعد ضد طهران .. غلق منفذ الشلامجة الحدودي مع إيران

أرشيفي

السعودية ..صفارات الإنذار تدوي في خميس مشيط

جهاز يكشف سرا قديما

قطعة قديمة بـ200 جنيه تكشف سرا استمر لسنوات.. ما القصة؟

مصطفى يونس

مصطفى يونس: وصيتي لما أموت أخرج من النادي الأهلي مش من المستشفى

زيزو

إبراهيم فايق يكشف سر لعب زيزو في وسط الملعب مع الأهلي

الواقعة

عايزة تدخل .. الداخلية تكشف تفاصيل تعدى سيدة على فرد أمن بنادى نيو جيزة

جاريدو

جاريدو يكشف أفضل لاعب دربه مع الأهلي.. ويحدد أصعب من تعامل معه

غسيل الدجاج

بتغسلي الفراخ قبل الطبخ؟.. اعرفي ليه الخبراء بيحذروا من العادة دي

بالصور

إطلالة جذابة.. دانا حمدان تستعرض جمالها

دانا حمدان
دانا حمدان
دانا حمدان

فستان لافت.. آيتن عامر تخطف الأنظار بظهورها

آيتن عامر
آيتن عامر
آيتن عامر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك سبك حتب

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: حتى لا تنطفئ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: فخ الأقنعة البراقة

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: من قال أني لا أحبُ عيوبهُ؟ ‏من أجلهِ قد تُعشقُ الأخطاءُ!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عالم جديد 3 .. عندما تتغير قواعد اللعبة

المزيد