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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

حكايتنا سوا.. علاء الدين تجمع أطفال الأهلي والأمهات في يوم ثقافي وفني| صور

حسين الزناتى
حسين الزناتى
كتب: عبدالوكيل ابوالقاسم

نظمت مجلة «علاء الدين» احتفالية ثقافية وفنية لقرائها من أعضاء النادي الأهلي بالجزيرة، بالتعاون مع لجنة المرأة بالنادي برئاسة الأستاذة أمل أحمد، وتحت رعاية الكاتب الصحفي حسين الزناتي، رئيس تحرير مجلة «علاء الدين»، وبمشاركة المركز القومي لثقافة الطفل، وسط إقبال كبير من الأطفال وأمهاتهم وتفاعل لافت مع مختلف الفعاليات.

وحملت الاحتفالية اسم «حكايتنا سوا»، في تعبير عن الفكرة التي قامت عليها الفعاليات، والتي جمعت الأمهات والأطفال في أجواء من المشاركة والتفاعل، من خلال ورش متنوعة شملت الحكي، والرسم والتلوين، والرسم على الوجه، وأعمال الخرز، إلى جانب عروض فنية قدمتها فرقة «بنات وبس»، وفرقة «كروكي» لعرائس الماريونيت التابعة للمركز القومي لثقافة الطفل.

وتأتي الاحتفالية في إطار الدور التنويري الذي تقوم به مجلة «علاء الدين»، وحرصها على تقديم محتوى ثقافي وتوعوي لا يقتصر على صفحات المجلة، وإنما يمتد إلى أنشطة وفعاليات ميدانية تتيح للأطفال التعلم واكتشاف مواهبهم من خلال الممارسة والتجربة.

وشهدت ورش الحكي اهتمامًا كبيرًا من الأطفال والأمهات، لما تتيحه من تنمية الخيال وتشجيع القراءة والاستماع والتعبير، بينما جذبت ورش الخرز والأعمال اليدوية المشاركين بما تمنحه لهم من فرصة لصناعة أعمال بأيديهم، إلى جانب ورش الرسم والتلوين والرسم على الوجه التي أضفت أجواء من البهجة والتفاعل.

وأكد المشاركون أن الفعاليات لا تقتصر على الترفيه، وإنما تمنح الأطفال فرصًا حقيقية لتنمية المهارات الذهنية واليدوية، وتعزيز التركيز والتفكير والابتكار، فضلًا عن تقديم بدائل إيجابية للاستخدام المفرط للشاشات، من خلال أنشطة تعتمد على الحركة والتفاعل والعمل اليدوي والخيال.

الزناتي: الاستثمار الحقيقي يبدأ من الطفل الواعي والمبدع

وأكد الكاتب الصحفي حسين الزناتي، رئيس تحرير مجلة «علاء الدين»، أن المجلة تواصل رسالتها في الوصول إلى الأطفال داخل الأندية والمؤسسات المختلفة، من خلال فعاليات تجمع بين المعرفة والمتعة وتفتح أمامهم آفاق الإبداع والمشاركة.

وأشار إلى أن الحملة الصيفية التي أطلقتها المجلة تحت شعار علاء الدين في الصيف في كل مكان تستهدف الوصول إلى الأطفال في أماكن مختلفة، وإتاحة مساحات جديدة أمامهم للقراءة والتعلم والتعبير واكتشاف المواهب، مؤكدًا أن الاستثمار الحقيقي يبدأ من طفل يمتلك المعرفة والمهارة والقدرة على التفكير والمشاركة الإيجابية في مجتمعه.

وشهدت الاحتفالية حوارًا مفتوحًا بين الزناتي والأطفال، الذين طرحوا عددًا من الأسئلة حول كيفية الاشتراك في المجلة والمشاركة في أنشطتها وورشها المختلفة، كما دعاهم إلى أن يكونوا جزءًا من «علاء الدين» من خلال الكتابة وإرسال المعلومات والأخبار وتغطية الفعاليات التي تقام داخل مدارسهم وأنديتهم، ونشرها عبر صفحات المجلة ومنصاتها المختلفة.

ورحب الزناتي بضم عدد من الأطفال المتميزين إلى فريق مراسلي «علاء الدين»، وهو ما لاقى ترحيبًا من الأطفال والأمهات، الذين اقترحوا تكرار الفعاليات داخل فروع النادي الأهلي المختلفة، مؤكدًا أن العمل جارٍ على تنظيم فعاليات جديدة تتيح لعدد أكبر من الأطفال التعرف إلى المجلة والمشاركة في أنشطتها.

ومن جانبها، أكدت أمل أحمد، رئيسة لجنة المرأة بالنادي الأهلي، حرص النادي على تعزيز دوره المجتمعي والثقافي إلى جانب دوره الرياضي، من خلال تنظيم واستضافة فعاليات تستهدف الأمهات والأطفال، وتوفر بيئة تجمع بين الثقافة والفنون والترفيه والتفاعل الأسري.

وأوضحت أن اختيار اسم «حكايتنا سوا» يعكس مشاركة الأمهات والأطفال في الفعاليات وإنتاج أعمال فنية ويدوية توثق ذكريات اليوم وتظل عالقة في الأذهان، معربة عن سعادتها باستضافة مجلة «علاء الدين» لما تقدمه من رسالة ثقافية وتوعوية تستهدف بناء شخصية الطفل.

كما أكدت الأستاذة ولاء محمد، مديرة الحديقة الثقافية بالسيدة زينب، أهمية التعاون بين مجلة «علاء الدين» والمركز القومي لثقافة الطفل في تقديم أنشطة جاذبة للأطفال، تربطهم بالتراث المصري وتدعم القيم الوطنية والإنسانية من خلال عروض الماريونيت والفعاليات الفنية، مشيرة إلى أهمية استخدام وسائل تجمع بين الفن والمتعة في الوصول إلى الأطفال.

وأبدى الأطفال والأمهات إعجابهم بالتنوع الذي تقدمه مجلة «علاء الدين»، وما تضمه من أبواب وموضوعات تجمع بين الثقافة والرياضة والحكي والمعرفة، إلى جانب المحتوى باللغة الإنجليزية والكتب والملاحق المصاحبة، مؤكدين رغبتهم في المشاركة بصورة أكبر في أنشطة المجلة وفعالياتها المقبلة.

وتعكس احتفالية «حكايتنا سوا» نموذجًا للتكامل بين المؤسسات الثقافية والرياضية، في إطار رؤية مشتركة تستهدف رفع وعي الأطفال وتنمية مهاراتهم ومواهبهم، وتقديم بدائل إيجابية تجمع بين التعلم والترفيه، بما يسهم في إعداد جيل أكثر وعيًا وإبداعًا وقدرة على التعبير والمشاركة وصناعة المستقبل.

وتأتي الاحتفالية ضمن الحملة الصيفية التي أطلقتها مجلة «علاء الدين» تحت شعار علاء الدين في الصيف في كل مكان، تأكيدًا لحرص المجلة على الوصول إلى الأطفال في مختلف الأماكن، وفتح مساحات جديدة أمامهم للقراءة والإبداع والتفاعل واكتشاف مواهبهم.

مجلة مجلة «علاء الدين احتفالية ثقافية وفنية النادي الأهلي لجنة المرأة

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