الجدول الزمني للإجراءات.. جامعة أسيوط تفتح باب الترشح لشغل منصب عميد الزراعة

أعلنت اللجنة المختصة بترشيح عمداء كليات ومعاهد جامعة أسيوط، تحت رعاية الدكتور أحمد عبدالمولى، رئيس الجامعة، اليوم السبت ،فتح باب الترشح لشغل منصب عميد كلية الزراعة، واعتماد الجدول الزمني المنظم لمراحل وإجراءات الترشح.

ووفقًا للجدول الزمني المُعلن، يبدأ تلقي طلبات وأوراق الترشح يوم السبت الموافق 26 سبتمبر، في تمام الساعة التاسعة صباحًا، ويستمر حتى يوم السبت الموافق 3 أكتوبر، على أن يُغلق باب التقديم في تمام الساعة الثانية بعد الظهر.

وتُعلن القائمة المبدئية للمتقدمين للترشح يوم الأحد الموافق 4 أكتوبر، فيما تُفتح فترة تقديم التظلمات والطعون يوم الإثنين الموافق 5 أكتوبر، في تمام الساعة التاسعة صباحًا، وتستمر حتى يوم الأربعاء الموافق 7 أكتوبر، ويُغلق باب التظلمات والطعون في تمام الساعة الثانية بعد الظهر.

وتُعلن القائمة النهائية للمرشحين يوم السبت الموافق 10 أكتوبر، وذلك عقب فحص طلبات الترشح والبت في التظلمات والطعون من جانب اللجنة المختصة.

وتُقدم طلبات وأوراق الترشح إلى أمانة اللجنة المختصة للترشح، بمقر المكتب الفني لرئيس الجامعة، جناح (ج)، الدور الرابع بالمبنى الإداري.

ومن المقرر أن تُعقد المقابلات الشخصية مع المرشحين وفقًا للجدول الزمني الذي سيتم الإعلان عنه في حينه.