محافظ أسيوط يحضر طابور الصباح ويشارك طلاب بني مر تحية العلم

أجرى اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، صباح اليوم الأحد، جولة تفقدية لعدد من مدارس قرية بني مر التابعة لإدارة الفتح التعليمية، بالتزامن مع انطلاق العام الدراسي الجديد 2026/2027، للاطمئنان على انتظام الدراسة وجاهزية المدارس، وذلك بحضور أحمد عبد الله، وكيل مديرية التربية والتعليم بأسيوط، والمهندس مصطفى عبد الفتاح، مدير عام منطقة الأبنية التعليمية بأسيوط،وسيد الشريف، مدير عام الشؤون التنفيذية، والدكتور صلاح عبد الباسط، وكيل إدارة الفتح التعليمية.

حيث حضر المحافظ طابور الصباح بمدرسة بني مر الإعدادية بنات، وشارك الطلاب تحية العلم وترديد النشيد الوطني، واستمع إلى الإذاعة المدرسية والكلمة الموحدة عن الانتماء وحب الوطن، وسط استقبال الطلاب الجدد بالورود والأعلام، مقدمًا التهنئة للطلاب والمعلمين والعاملين بالمدارس بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد، ومتمنيًا للجميع عامًا دراسيًا حافلًا بالنجاح والتفوق.

وأكد محافظ أسيوط أهمية الالتزام بالانضباط المدرسي والانتظام في الحضور منذ اليوم الأول، وتوفير بيئة تعليمية آمنة ومحفزة على التعلم، مع تفعيل الأنشطة التربوية والثقافية والرياضية، وتنمية مهارات الطلاب واكتشاف مواهبهم، بما يسهم في بناء شخصية متكاملة.

واستكمل المحافظ جولته بتفقد مدرسة بني مر الابتدائية الجديدة، حيث زار عددًا من فصول الصف الأول الابتدائي وهنأ التلاميذ بالعام الدراسي الجديد، كما تفقد مدرسة جمال عبد الناصر الثانوية ببني مر، واطمأن على انتظام الدراسة وتفعيل الأنشطة التعليمية والرياضية، والتقى الطلاب والمعلمين، مشددًا على أهمية استخدام الوسائل التعليمية وتوفير الأنشطة اللازمة للطلاب.

كما تفقد عددًا من الفصول الدراسية والمعامل والمكتبات وحجرات الوسائل التعليمية والأفنية ودورات المياه، واطمأن على جاهزية المنشآت التعليمية وتسكين الطلاب الجدد وإعلان الجداول المدرسية وقوائم الفصول، موجهًا بتذليل أي معوقات تواجه انتظام الدراسة.

وأوضح اللواء محمد علوان أن الدراسة انتظمت على مستوى 11 إدارة تعليمية، بإجمالي 3096 مدرسة تضم نحو مليون و255 ألف طالب وطالبة، و31 ألفًا و70 فصلًا دراسيًا، ويعمل بها 41 ألفًا و666 معلمًا، لافتًا إلى متابعة غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة، بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم، لسير العملية التعليمية ورصد أي معوقات والتعامل الفوري معها.

وأشار إلى فتح 55 قاعة جديدة لرياض الأطفال، وتوزيع 25 ألف تختة مدرسية، وتنفيذ أعمال صيانة عاجلة وشاملة لـ73 مدرسة بتكلفة 154 مليونًا و197 ألف جنيه، من بينها 4 مدارس تطبيقية تكنولوجية، مؤكدًا استمرار دعم المنظومة التعليمية تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية مضيفًا أن العام الدراسي الجديد يشهد تنفيذ وتسليم 56 مدرسة بإجمالي 1191 فصلًا دراسيًا، حيث تم استلام 10 مدارس جديدة، ويجري العمل في 40 مدرسة أخرى، إلى جانب طرح 6 مدارس جديدة، بتكلفة تقترب من مليار جنيه، بما يسهم في خفض الكثافات وتحسين البيئة التعليمية.

ومن جانبه، أكد أحمد عبد الله، وكيل مديرية التربية والتعليم، استمرار متابعة انتظام الدراسة ودعم المدارس بالتجهيزات اللازمة، والتنسيق مع المحافظة والأجهزة المعنية لتذليل أي عقبات وتحقيق أفضل مستوى من الخدمة التعليمية للطلاب.

وفي ختام جولته، دعا محافظ أسيوط أولياء الأمور إلى متابعة أبنائهم وتشجيعهم على الانتظام في الدراسة والالتزام بالتعليمات المدرسية، مؤكدًا أن التعاون بين الأسرة والمدرسة يمثل أساسًا مهمًا لنجاح العملية التعليمية، وأن الاستثمار في الطلاب هو الاستثمار الحقيقي في مستقبل مصر.