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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ أسيوط: 155 شابًا وفتاة يشاركون في "5in1" للتعرف على فرص الاستثمار

155 شابًا وفتاة يشاركون في فعالية "5in1" للتعرف على فرص الاستثمار وريادة الأعمال بأسيوط
155 شابًا وفتاة يشاركون في فعالية "5in1" للتعرف على فرص الاستثمار وريادة الأعمال بأسيوط
إيهاب عمر

أعلن اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، مشاركة 155 شابًا وفتاة من طلبة الجامعات وحديثي التخرج في فعاليات "5in1"، التي نظمها اتحاد "شباب يدير شباب" (YLY) بأسيوط، ضمن الفعاليات التي تنفذها وزارة الشباب والرياضة على مستوى الجمهورية، بحضور الوزير جوهر نبيل عبر تقنية الفيديو كونفرانس، وذلك في إطار دعم وتمكين الشباب وتأهيلهم لمتطلبات سوق العمل.

وأوضح المحافظ أن مديرية الشباب والرياضة بأسيوط، برئاسة أحمد السويفي، وكيل الوزارة، نظمت الفعالية بهدف تعريف الشباب بمفاهيم الاستثمار وريادة الأعمال، والتعرف على الفرص المتاحة لتطوير أفكارهم وتحويلها إلى مشروعات قابلة للتنفيذ، بما يعزز قدراتهم على دخول سوق العمل، ويدعم توجههم نحو العمل الحر وامتلاك المشروعات، باعتبار الشباب أحد الركائز الأساسية لتحقيق التنمية وبناء الجمهورية الجديدة.

وأشار اللواء محمد علوان إلى أن فعاليات "5in1" تناولت عددًا من المحاور المرتبطة باقتصاد الشباب، مع إتاحة الفرصة للمشاركين للتعرف على الخبرات والتجارب العملية في مجالات الاستثمار وإنشاء المشروعات، بما يسهم في تكوين رؤية أكثر وضوحًا حول كيفية استثمار قدراتهم وأفكارهم، وتحويلها إلى فرص حقيقية للإنتاج والعمل.

وأضاف المحافظ أن الفعالية تضمنت التعريف ببرامج ومشروعات وزارة الشباب والرياضة والفرص التي تتيحها للشباب، إلى جانب مساحات تدريبية ومعرفية تساعدهم على الابتكار واكتساب المهارات والخبرات اللازمة للمنافسة في سوق العمل، مؤكدًا أهمية استمرار مثل هذه المبادرات التي تفتح مسارات جديدة أمام الشباب وتدعم مشاركتهم الفاعلة في الاقتصاد الوطني.

وأكد اللواء محمد علوان دعم المحافظة لكافة المبادرات والبرامج التي تستهدف تنمية مهارات الشباب، وتشجيعهم على ريادة الأعمال والعمل الحر، مشيدًا بجهود اتحاد «شباب يدير شباب» بأسيوط في تنظيم الفعالية.

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