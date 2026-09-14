إندونيسيا ترسل سفينة مستشفى إلى جنوب المحيط الهادئ في مهمة إنسانية لتعزيز التعاون الإقليمي

أرسلت البحرية الإندونيسية سفينة المستشفى "كايه آر آي الدكتور وحيد سوديروهوسودو" في مهمة إنسانية ودبلوماسية إلى أربع دول في جنوب المحيط الهادئ، تشمل فانواتو وفيجي وجزر سليمان وبابوا غينيا الجديدة، في خطوة أكدت أنها تستهدف تقديم خدمات طبية مجانية وتعزيز علاقات إندونيسيا مع دول المنطقة.

وغادرت السفينة العاصمة جاكرتا أمس ، في أعقاب مراسم توديع حضرها الوزير المنسق للشئون السياسية والأمنية الإندونيسي دجاماري تشانياجو وعدد من كبار المسئولين العسكريين.

وقال تشانياجو، خلال مراسم التوديع، إن أفراد البعثة، الذين يضمون عناصر من البحرية والجيش والقوات الجوية والشرطة الإندونيسية، إلى جانب عدد من طلاب الجامعات، سيشاركون في رحلة تستمر 60 يومًا.

ومن المقرر أن تزور السفينة الدول الأربع، حيث ستقدم خدمات طبية مجانية للمواطنين على متنها، بالتزامن مع تعزيز أواصر التعاون والعلاقات الدبلوماسية بين إندونيسيا والدول التي تشملها المهمة.

وأكد الوزير الإندونيسي أن السفينة، باعتبارها إحدى القطع البحرية، تمثل قوة لبلاده أينما رست، كما تشكل في الوقت نفسه منصة لتعزيز الدبلوماسية والتواصل مع الدول الشريكة.. وشدد على ضرورة التزام أفراد البعثة بقواعد الأمن وإجراءات السلامة طوال الرحلة، بما يضمن تنفيذ المهمة الإنسانية بنجاح.

وحث تشانياجو أفراد البعثة على إبراز الهوية الإندونيسية خلال المهمة، وإظهار اهتمام بلادهم والتزامها بتعزيز العلاقات الوثيقة مع دول جنوب المحيط الهادئ.