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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الزمالك يستأنف تدريباته اليوم استعدادًا لمواجهة غزل المحلة

الزمالك
الزمالك
إسراء أشرف

يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته اليوم الاثنين، على الملعب الفرعي باستاد الدفاع الجوي، استعدادًا لمواجهة غزل المحلة في الجولة الخامسة من مسابقة الدوري الممتاز.

وكان الجهاز الفني بقيادة معتمد جمال قد منح اللاعبين راحة لمدة 24 ساعة، عقب الفوز على إيه إس بورت بطل جيبوتي بنتيجة 4-0 في إياب الدور التمهيدي لدوري أبطال أفريقيا، ليحسم الزمالك تأهله إلى الدور التمهيدي الثاني.

ومن المنتظر أن يعقد معتمد جمال جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق المران، لشرح برنامج الإعداد للمباراة المقبلة، ووضع اللمسات الأخيرة على خطة الفريق خلال الأيام التي تسبق اللقاء.

ويستعد الزمالك لمواجهة غزل المحلة في الثامنة مساء الأربعاء المقبل، على استاد المحلة، ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري الممتاز.

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