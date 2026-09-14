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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

نقيب الفلاحين: حياة كريمة كانت "خيال" للفلاح.. وحسنت المعيشة في الريف

نقيب الفلاحين
نقيب الفلاحين
البهى عمرو

أكد حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين، أن مبادرة «حياة كريمة» أسهمت في تحسين مستوى معيشة الفلاحين في الريف المصري، من خلال تطوير الخدمات والمرافق، إلى جانب المشروعات القومية والتوسع في الرقعة الزراعية.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهاد سمير في برنامج «صباح البلد» المذاع على قناة «صدى البلد»: «حياة كريمة، حسنت معيشة الفلاح في الريف المصري بطريقة غير مسبوقة الحقيقة دي مبادرة تعتبر بمثابة إنجازات غير مسبوقة، واللي كانت خيال بالنسبة للفلاحين».

وأضاف: «النهاردة الريف يتمتع بوجود وحدات بيطرية، مجمعات زراعية، وصحة، وتعليم، كهربا، كل المقومات الكريمة للحياة الكريمة، وزي ما نص الدستور بالضبط في المادة 29 أن تلتزم الدولة بحماية الرقعة الزراعية وزيادتها، وتجريم الاعتداء عليها، ورفع مستوى معيشة سكان الريف وحمايتهم من المخاطر البيئية».

وتابع: «ده اللي حصل بالفعل، خاصة مع المشاريع القومية العملاقة اللي بدأت الدولة تعملها في الفترة الأخيرة، مشروع الدلتا الجديدة، ومستقبل مصر، والريف المصري، والتوسع الكبير في الأراضي اللي وصل لأربعة ونصف مليون فدان على الخريطة الزراعية المصرية».

نقيب الفلاحين الفلاحين حياة كريمة

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