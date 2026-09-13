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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ أسيوط: حملات يومية بقرى ساحل سليم لحث المواطنين على استكمال إجراءات التصالح

حملات يومية لطرق الأبواب بقرى ساحل سليم لحث المواطنين على استكمال إجراءات التصالح وتقنين أوضاعهم
حملات يومية لطرق الأبواب بقرى ساحل سليم لحث المواطنين على استكمال إجراءات التصالح وتقنين أوضاعهم
إيهاب عمر

وجه اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، بتكثيف حملات «طرق الأبواب» والتوعية الميدانية بقرى ومراكز المحافظة، لحث المواطنين على سرعة استكمال إجراءات التصالح وتقنين أوضاعهم وفقًا للقوانين واللوائح المنظمة، والاستفادة من التيسيرات المتاحة، بما يحفظ حقوق الدولة ويعزز الاستقرار للمواطنين، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتحقيقًا لأهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، مع استمرار المتابعة الميدانية لضمان الوصول إلى الحالات المستهدفة وتقديم الدعم اللازم لإنهاء الإجراءات.

وأوضح محافظ أسيوط أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة ساحل سليم، برئاسة محمد إسماعيل، رئيس المركز، تواصل تنفيذ حملات يومية مكثفة لطرق الأبواب والتوعية المباشرة بقرى المركز، لحث المواطنين على سرعة إنهاء إجراءات التصالح وتقنين الأوضاع، والتقدم لاستكمال الملفات قبل انتهاء المدد المحددة قانونًا، إلى جانب توعية أصحاب المنازل المخالفة بضرورة التقدم للتصالح ولصق اللافتات المخصصة للتنبيه على المخالفين، مع تقديم التيسيرات الممكنة وفقًا للقانون، وتوضيح المستندات والإجراءات المطلوبة لكل حالة.

وأشار إلى استمرار أعمال تقنين أملاك الدولة طبقًا لأحكام القانون رقم 168 لسنة 2025، من خلال فرق العمل المختصة بالوحدة المحلية، وبمتابعة علي عطا، نائب رئيس المركز والمشرف العام على الوحدة المحلية بالعونة وملف التقنين، وبمشاركة محمود همام، رئيس الوحدة المحلية بالعونة، وممدوح عامر، سكرتير الوحدة، وممدوح فتحي، مدير أملاك الدولة بالمركز، وشعبان محمد، مسؤول أملاك الدولة بالوحدة، وذلك في إطار جهود المحافظة لتسريع وتيرة العمل بملفات التقنين وإنهاء الإجراءات القانونية المقررة.

وأضاف المحافظ أن حملات طرق الأبواب تستهدف المرور على الحالات المخالفة والتواصل المباشر مع أصحابها، وإخطارهم بموقف ملفاتهم، وتوضيح الإجراءات المطلوبة لاستكمال طلبات التصالح والتقنين، فضلًا عن التنبيه بسرعة إنهاء الإجراءات والاستفادة من المدد القانونية والتيسيرات المتاحة، تجنبًا لاتخاذ التدابير القانونية المقررة حيال المخالفين.

وشدد اللواء محمد علوان على استمرار حملات طرق الأبواب والتوعية الميدانية بجميع قرى مركز ساحل سليم بصورة يومية ومكثفة، بالتوازي مع متابعة ملفات التصالح وتقنين أملاك الدولة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، مؤكدًا أن المحافظة تولي اهتمامًا كبيرًا بملفات التصالح وتقنين الأوضاع، حفاظًا على حقوق الدولة، ودعمًا لاستقرار المواطنين، وترسيخًا للانضباط العمراني وتحقيقًا للتنمية المستدامة.

أسيوط طرق الأبواب إجراءات التصالح مركز ومدينة ساحل سليم حملات يومية أصحاب المنازل

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