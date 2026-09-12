مصرع شيخ معهد بنين قصر الباسل في حادث سير بطريق أسيوط الصحراوي الغربي

لقي الشيخ أبوبكر محمد حسين غريب شيخ معهد بنين قصر الباسل الإعدادي الثانوي التابع لإدارة إطسا التعليمية الأزهرية مصرعه في حادث سير أثناء عبوره طريق أسيوط الصحراوي الغربي بالقرب من مدخل قرية قصر الباسل بمحافظة الفيوم تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم إخطارا يفيد بوقوع حادث سير بطريق أسيوط الصحراوي الغربي عند مدخل قرية قصر الباسل ووجود متوفى وعلى الفور انتقلت قوات الأمن إلى موقع الحادث لاتخاذ الإجراءات اللازمة.



تفاصيل الحادث

وبالفحص تبين مصرع الشيخ أبوبكر محمد حسين غريب أثناء عبوره الطريق حيث صدمته سيارة نقل ما أسفر عن وفاته متأثرا بالإصابات التي لحقت به جراء الحادث.



ضبط قائد السيارة النقل

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط قائد السيارة النقل المتسببة في الحادث والتحفظ عليه لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأن الواقعة.



نقل الجثمان إلى مشرحة الفيوم

وجرى نقل جثمان المتوفى إلى مشرحة مستشفى الفيوم العام تحت تصرف جهات التحقيق التي باشرت إجراءاتها للوقوف على ملابسات الحادث وأسبابه واتخاذ القرارات القانونية اللازمة حيال الواقعة.