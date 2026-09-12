قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الإعلان المشترك لـ بريكس يدعم التعددية والسلام وتعزيز التعاون بين دول المجموعة
عملاء بالموساد.. أحمد موسى يكشف بالأسماء تفاصيل مخطط إخواني خبيث لإسقاط مصر
برلماني: بريكس سوق استهلاكية واعدة تدعم طموحات الاقتصاد المصري
الخارجية اليمنية تدعو لتحرك دولي عاجل لمواجهة تداعيات التصعيد الحوثي
التصالح في مخالفات البناء 2026.. آخر موعد والشروط والحالات المحظورة
اليمن يحذر من تهديد الملاحة الدولية بسبب تصعيد ميليشيا الحوثي
وزيرة خارجية اليمن: تهديدات الحوثيين لباب المندب تضاعف المخاطر على المدنيين والملاحة
أحمد موسى: اللي استهدف خط أنابيب في السعودية ماشافش أهداف في إسرائيل وقصفها ليه؟
مستحيل.. الكرملين يغلق الباب أمام لقاء بوتين وزيلينسكي في قمة العشرين
للمرة الرابعة على التوالي.. منتخب مصر للشباب يتوج ببطولة أفريقيا لليد
انفجارات في إيران بالتزامن مع رفع حالة التأهب في السعودية
أحمد موسى: هناك قنوات بتتكلم عن مصر فقط ولا تتحدث عن أي سلبية بالدول العربية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

مصرع شيخ معهد بنين قصر الباسل في حادث سير بطريق أسيوط الصحراوي الغربي

الشيخ أبوبكر محمد حسين غريب
الشيخ أبوبكر محمد حسين غريب
صدى البلد

لقي الشيخ أبوبكر محمد حسين غريب شيخ معهد بنين قصر الباسل الإعدادي الثانوي التابع لإدارة إطسا التعليمية الأزهرية مصرعه في حادث سير أثناء عبوره طريق أسيوط الصحراوي الغربي بالقرب من مدخل قرية قصر الباسل بمحافظة الفيوم تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم إخطارا يفيد بوقوع حادث سير بطريق أسيوط الصحراوي الغربي عند مدخل قرية قصر الباسل ووجود متوفى وعلى الفور انتقلت قوات الأمن إلى موقع الحادث لاتخاذ الإجراءات اللازمة.


تفاصيل الحادث

وبالفحص تبين مصرع الشيخ أبوبكر محمد حسين غريب أثناء عبوره الطريق حيث صدمته سيارة نقل ما أسفر عن وفاته متأثرا بالإصابات التي لحقت به جراء الحادث.


ضبط قائد السيارة النقل

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط قائد السيارة النقل المتسببة في الحادث والتحفظ عليه لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأن الواقعة.


نقل الجثمان إلى مشرحة الفيوم 

وجرى نقل جثمان المتوفى إلى مشرحة مستشفى الفيوم العام تحت تصرف جهات التحقيق التي باشرت إجراءاتها للوقوف على ملابسات الحادث وأسبابه واتخاذ القرارات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

معهد إطسا الأزهرية حادث طريق أسيوط

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

هل تقرر إلغاء إجازة السبت بالمدارس في العام الدراسي الجديد؟|توضيح عاجل الآن

أسرة النرجس

غطيت الجثث بمشمع أبيض.. اعترافات المتهم بإنهاء حياة أسرة النرجس في التجمع

صورة ارشيفية

بشرى سارة لمحبي الشتاء.. موعد انتهاء الصيف وانخفاض الرطوبة

أسعار البيض

عكس التوقعات| مفاجأة فى أسعار البيض بالأسواق اليوم السبت

لاعبو الزمالك

قرارات صعبة.. أزمة مالية تضرب الزمالك ولاعبان على أعتاب الرحيل في يناير

علي حمدي

علي حمدي: أنا رقم 1 في مصر.. وإمام عاشور الأفضل لأنه مختلف

سفارة بريطانيا

براتب 882 دولاراً شهرياً.. وظيفة مغرية في السفارة البريطانية بالقاهرة

إسلام صادق

بعد تراجع الأداء.. إسلام صادق: خلافات داخل نادٍ كبير ومسئول يتواصل مع مدرب شهير

ترشيحاتنا

من الرياض للقاهرة.. آيتن عامر تنهي تصوير «بيبي بوم»

من الرياض للقاهرة.. أيتن عامر تنهي تصوير «بيبي بوم»

النجمة غادة عبد الرازق

غادة عبدالرازق تعتذر عن المشاركة في «عشماوي» بطولة محمد رمضان

الفنانة كارولين عزمي

بإطلالة من الريش الذهبي.. كارولين عزمي تخطف الأنظار في ختام مهرجان فينيسيا

بالصور

رابطة التجار: الوصول لـ70% مكون محلي في تصنيع السيارات يغير شكل ‏الاقتصاد

تصنيع السيارات
تصنيع السيارات
تصنيع السيارات

نصائح ذهبية للحفاظ على ناقل الحركة الأوتوماتيك

ناقل الحركة الأوتوماتيك
ناقل الحركة الأوتوماتيك
ناقل الحركة الأوتوماتيك

ببلاش.. عرض 300 سيارة كلاسيكية في مزاد علني

مزاد سيارات كلاسيكية
مزاد سيارات كلاسيكية
مزاد سيارات كلاسيكية

فيديو

علامات تسبق الزلازل

إنذار من باطن الأرض.. علامات سبقت زلازل كبرى

قبر مشتعل

حقيقة وجود النار داخل القبر في كركوك.. الشرطة تكشف مفاجأة

مسن يقع ضحية شقراء

رسائل حب وميراث وهمي.. حيلة إلكترونية جرّدت مسنًا من كل أمواله

زوجة إيلون ماسك

أسرار زواج إيلون ماسك تتكشف.. اعترافات صادمة من زوجته الأولى

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك سبك حتب

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: حتى لا تنطفئ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: فخ الأقنعة البراقة

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: من قال أني لا أحبُ عيوبهُ؟ ‏من أجلهِ قد تُعشقُ الأخطاءُ!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عالم جديد 3 .. عندما تتغير قواعد اللعبة

المزيد