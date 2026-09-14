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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ أسيوط يبحث مع وفد "خدمات نقل الدم القومية" تعزيز توفير الدم الآمن ومشتقاته ودعم حملات التبرع

محافظ أسيوط يبحث مع وفد "خدمات نقل الدم القومية" تعزيز توفير الدم الآمن ومشتقاته ودعم حملات التبرع
محافظ أسيوط يبحث مع وفد "خدمات نقل الدم القومية" تعزيز توفير الدم الآمن ومشتقاته ودعم حملات التبرع
إيهاب عمر

استقبل اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، وفدًا من المركز الإقليمي لخدمات نقل الدم القومية بأسيوط، برئاسة الدكتورة مريم يوسف جاد، مدير عام المركز، لبحث سبل تعزيز التعاون ودعم جهود توفير الدم الآمن ومشتقاته، بما يلبي احتياجات المستشفيات والمرضى والحالات الطارئة، ويسهم في دعم منظومة الرعاية الصحية بالمحافظة.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد جمال، وكيل وزارة الصحة بأسيوط، وحسن عثمان، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، ومحمد شتات، وكيل مديرية الشباب والرياضة بأسيوط، وضم وفد المركز الدكتورة رشا محمد مراد، نائب مدير المركز ورئيس قسم الصرف والطوارئ، وصالح العبد، مدير العلاقات العامة والإعلام بالمركز.

واستعرض اللقاء جهود المركز الإقليمي في توفير الدم الآمن ومشتقاته وتلبية احتياجات المستشفيات، إلى جانب دوره في دعم الحالات المرضية والطارئة، ونشر ثقافة التبرع بالدم بين المواطنين والتوعية بأهمية التبرع المنتظم باعتباره عملًا إنسانيًا يسهم بصورة مباشرة في إنقاذ حياة المرضى وتوفير الاحتياجات الضرورية للحالات الحرجة.

وناقش اللقاء التحديات التي تواجه منظومة العمل، وسبل تطوير الأداء وزيادة معدلات تجميع الدم، بما يعزز قدرة المركز على تلبية الاحتياجات المتزايدة من الدم ومشتقاته، مع بحث آليات توسيع نطاق التعاون والتنسيق بين المركز ومختلف الجهات التنفيذية والشبابية والمجتمعية بالمحافظة، لدعم وتنظيم حملات التبرع بالدم.

وأكد اللواء محمد علوان أهمية الدور الحيوي الذي يقوم به المركز الإقليمي لخدمات نقل الدم في دعم المستشفيات وتوفير احتياجاتها من الدم ومشتقاته، باعتباره أحد المكونات الأساسية لمنظومة الرعاية الصحية، خاصة في التعامل مع الحالات الطارئة والحرجة والاحتياجات المتزايدة، مشددًا على أهمية تكاتف مختلف مؤسسات الدولة والجهات المعنية لدعم هذه المنظومة وتعزيز قدرتها على الاستجابة السريعة لاحتياجات المرضى.

وأشار محافظ أسيوط إلى ضرورة تكثيف جهود التوعية المجتمعية بأهمية التبرع بالدم، والاستفادة من إمكانات الجهات التنفيذية ومديرية الشباب والرياضة ومؤسسات المجتمع المدني والجهات المجتمعية في نشر ثقافة التبرع وتنظيم حملات موسعة، بما يسهم في تكوين مخزون آمن ومستدام من الدم ومشتقاته، ويعزز سرعة توفيره للمرضى والحالات التي تحتاج إليه.

وشدد اللواء محمد علوان على استمرار التنسيق والتكامل بين مديرية الصحة والمركز الإقليمي لخدمات نقل الدم ومختلف الجهات المعنية، وتذليل أي معوقات قد تواجه منظومة توفير الدم الآمن، مؤكدًا دعم المحافظة للجهود الرامية إلى الارتقاء بالخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، تنفيذًا لتوجهات الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، نحو تعزيز جودة الرعاية الصحية وضمان توافر الدم الآمن ومشتقاته للمرضى، خاصة الحالات الحرجة والطارئة.

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