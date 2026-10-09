قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
قبل الضغط على الزناد.. ترامب يستعين ببرامج الذكاء الاصطناعي قبل اتخاذ القرارات العسكرية
منح القاضية والحقوقية الجنوب إفريقية نافي بيلاي جائزة نوبل للسلام لعام 2026
توفير 2539 فرصة عمل جديدة في 11 محافظة.. اعرف الشروط والتفاصيل
أمطار بمناطق جديدة.. الأرصاد توجه رسالة هامة للمواطنين
استطلاع: أكثر من نصف الكنديين يتجنبون شراء المنتجات الأمريكية
في 11 محافظة.. «العمل» تعلن طرح 2539 فرصة وظيفة بـ 33 شركة بالقطاع الخاص
قواعد القبول بكليات الطب.. 10 بنود بجدول أعمال عمومية نقابة الأطباء
استثمارات كورية مرتقبة.. كيف تستفيد الصناعة المصرية من التكنولوجيا الحديثة؟
أسعار البنزين والسولار في مصر اليوم .. موعد اجتماع لجنة تسعير المحروقات
إغلاق 141 مدرسة ثانوية مع استمرار انتفاضة الطلبة بفرنسا.. وتعيين 3000 معلم لتهدئة الاحتجاجات
ارتفاع أسعار الذهب اليوم الجمعة 9-10-2026.. عيار 21 الآن والجنيه الذهب
عصابات احتيال أجنبية تغرق بريطانيا بمكالمات آلية لسرقة الحسابات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

استثمارات كورية مرتقبة.. كيف تستفيد الصناعة المصرية من التكنولوجيا الحديثة؟

تعبيرية
تعبيرية
أميرة خلف

في ظل توجه الدولة نحو توطين الصناعات الحديثة، وتعميق التصنيع المحلي، والاستفادة من الخبرات والتكنولوجيا الكورية لزيادة الإنتاج والصادرات، تفتح الشراكة الاستراتيجية بين مصر وكوريا الجنوبية آفاقًا واسعة لتعزيز الاستثمارات الأجنبية في القطاع الصناعي .

وتبرز أهمية هذه الشراكة في جذب استثمارات نوعية تسهم في نقل التكنولوجيا، ورفع تنافسية الصناعة المصرية، وتحويل العلاقات الاقتصادية بين البلدين إلى مشروعات إنتاجية تحقق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.

توطين الصناعة والتكنولوجيا


في هذا الصدد، أكد النائب فرج فتحي فرج، عضو مجلس النواب، أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال لقائه مجتمع الأعمال في العاصمة الكورية سول، تحمل رسالة واضحة بشأن توجه الدولة المصرية نحو تعميق الشراكة الاقتصادية مع كوريا الجنوبية، والانتقال بها إلى مستوى أكثر اتساعًا يقوم على جذب الاستثمارات النوعية، وتوطين الصناعة والتكنولوجيا، وتعزيز التكامل بين الاقتصادين المصري والكوري.

وأوضح «فرج»، أن تأكيد الرئيس على مواصلة العمل المشترك مع الجانب الكوري للارتقاء بمستوى التعاون الاقتصادي والاستثماري، يمثل دفعة مهمة أمام الشركات الكورية للتوسع في السوق المصرية، والاستفادة من المقومات التي تتمتع بها مصر كمركز إقليمي للإنتاج والتصدير، إلى جانب توظيف الخبرات والتكنولوجيا الكورية في تطوير الصناعة المصرية ورفع معدلات الإنتاجية والتنافسية.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن الشراكة المصرية الكورية تمتلك فرصًا واسعة للنمو، خاصة في القطاعات الصناعية والتكنولوجية ذات القيمة المضافة، بما يمكن أن يسهم في توطين الصناعات الحديثة، وتعميق المكون المحلي، وزيادة الصادرات، وخلق فرص عمل مستدامة، مؤكدًا أن الاستثمار الأجنبي المستهدف يجب ألا يقتصر على ضخ رؤوس الأموال، وإنما يرتبط بنقل التكنولوجيا وبناء القدرات وفتح أسواق جديدة أمام المنتج المصري.

وأضاف أن الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي نفذتها الدولة خلال السنوات الأخيرة، إلى جانب تحديث الإطار التشريعي المنظم للاستثمار، وتعزيز دور القطاع الخاص، وتطوير البنية التحتية، تمثل ركائز أساسية لتحسين مناخ الأعمال ورفع قدرة الاقتصاد المصري على استقطاب استثمارات أجنبية طويلة الأجل، خاصة الاستثمارات المرتبطة بالإنتاج والتصدير.

ولفت «فرج» إلى أن تيسير الإجراءات أمام المستثمرين، وتطوير منظومة تخصيص الأراضي الصناعية، وتطبيق آليات أكثر كفاءة لإنهاء إجراءات تأسيس وتشغيل المشروعات، إلى جانب توفير الضمانات اللازمة لحماية الاستثمارات، كلها عوامل تعزز من تنافسية السوق المصرية وقدرتها على استقطاب الشركات العالمية.

وشدد عضو مجلس النواب، على أن المرحلة المقبلة تفرض ضرورة تحويل الشراكات الاقتصادية الدولية إلى مشروعات حقيقية على الأرض، تستهدف زيادة الإنتاج وتعميق التصنيع المحلي ورفع القيمة المضافة، بما يجعل مصر قاعدة أكثر قوة للاستثمارات الكورية في المنطقة، ويعظم العائد الاقتصادي من العلاقات الاستراتيجية التي تجمع القاهرة وسول.

الصادرات كوريا الرئيس السيسي السيسي توطين الصناعة الصناعة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الاهلي

ضربة موجعة لـ عموتة.. تأكد غياب خماسي الأهلي أمام الزمالك

حالة الطقس

شبورة كثيفة وأمطار رعدية بالقاهرة والمحافظات.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الجمعة

الشاب المتهم في الواقعة

شوفت حلم ونفذت جريمتي.. المتهم بإنهاء حياة والديه أمام جهات التحقيق بطنطا.. ومسئول أمني: يدعي الجنون.. صور

مصطفي درويش

دفع لي إيجار 3 شهور وبعت لي أكل ومصاريف.. فتاة تروي موقفا إنسانيا لـ مصطفى درويش

منتخب مصر

استياء وتغييرات.. كواليس جلسة اتحاد الكرة مع جهاز المنتخب يوم 12 أكتوبر

محمد صلاح

يزيد الأمور صعوبة بمشاركته.. لاعب قاسم باشا يتغنى بـ محمد صلاح

سامح حسين

زوجة سامح حسين تكسر صمتها بعد شائعة وفاته: تاني يا جماعة

محمد عبد العظيم

محمد عبد العظيم يتعرض لحادث سير.. والفنان: عشت في رعب

ترشيحاتنا

مبادرة احلال السيارات

عايز عربية جديدة.. حافز يصل إلى 65 ألف جنيه وتقسيط 10 سنوات في مبادرة إحلال السيارات 2026

الاتوبيس الترددي

بزمن تقاطر 10 دقائق.. تفاصيل ومواعيد تشغيل المرحلة الأولى للأتوبيس الترددي BRT

تطبيق التوقيت الشتوي 2026

متى يتم تغيير الساعة؟.. موعد تطبيق التوقيت الشتوي 2026 في مصر

بالصور

قبل الضغط على الزناد.. ترامب يستعين ببرامج الذكاء الاصطناعي قبل اتخاذ القرارات العسكرية

صورة مولدة بتقنية الذكاء الاصطناعي
صورة مولدة بتقنية الذكاء الاصطناعي
صورة مولدة بتقنية الذكاء الاصطناعي

فستان ناعم.. إلهام شاهين تبهر متابعيها

إلهام شاهين
إلهام شاهين
إلهام شاهين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: دوام الحال

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: ماذا لو تركنا طرف الخيط؟

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: أكتوبر.. من الانتصار إلى معركة البناء والتنمية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: سيمفونية سيناء ويقين الرجال

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: من أجل امرأة إنجلترا تغيّر دينها

المزيد