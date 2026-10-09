لم ينجُ أحد .. الجيش الأمريكي يكشف تفاصيل تصادم طائرة مدنية بمروحية تابعة له في الجو

كشف التقرير الصادر حديثاً عن الجيش الأمريكي أوجه خلل هيكلية أدت إلى حادث تصادم جوي وقع عام 2025 بين طائرة تابعة لشركة "أمريكان إيرلاينز" ومروحية تابعة للجيش.

وقد طالبت بعض عائلات الضحايا الـ 67 الذين لقوا حتفهم في الحادث بالكشف عن هذا التقرير -الذي يقع في 50 صفحة وحصلت عليه صحيفة "بوليتيكو"- والذي أُعد في شهر مايو.

وكتب الفريق مايكل سي. ماكوري في التقرير: "لقد خلصتُ، استناداً إلى رجحان الأدلة، إلى أن أوجه الخلل في جميع مستويات إدارة الحركة الجوية هي التي تسببت في هذا الحادث".

وأوضح ماكوري أن "أبرز العوامل المساهمة" تمثلت في تعطل عمليتي بث لاسلكي، مما أدى إلى عدم تلقي مروحية الجيش من طراز "يو إتش-60 بلاك هوك" (التي تحمل الرمز PAT 25) "تفاصيل بالغة الأهمية" من برج المراقبة الجوية في مطار رونالد ريغان الوطني بواشنطن.

كما أشار إلى أن "الإضاءة المحيطة بالمنطقة الحضرية لعبت دوراً كبيراً في الحادث"، مما جعل من "المرجح جداً" أن طاقم المروحية PAT 25 لم يتمكن من تمييز أضواء طائرة "أمريكان إيرلاينز" عن أضواء المدينة.

وقد دُعِم هذا الطرح بتقرير صادر في شهر يناير عن المجلس الوطني لسلامة النقل (NTSB)، والذي أوصى أيضاً بإجراء دراسة "لتحديد العوامل التي تؤدي إلى تدهور أداء معدات الاتصال وتؤثر سلباً على سلامة عمليات الطيران المدنية والعسكرية".

ومن بين التوصيات، أيد "ماكوري" توصية المجلس الوطني لسلامة النقل بأن يقوم الجيش "بمراجعة آلية تخصيص الموارد لضمان تطوير نظام قوي لإدارة السلامة".

وقع الحادث قبل أكثر من عام، حين اصطدمت مروحية تابعة للجيش من طراز "بلاك هوك" بطائرة تابعة لشركة "أمريكان إيرلاينز" بينما كانت الأخيرة على بعد ثوانٍ من الهبوط في المطار الوطني. ولم ينجُ أي من الأشخاص الذين كانوا على متن أي من الطائرتين.

وصرحت مجموعة "عائلات الرحلة 5342" -وهي مجموعة مناصرة شكلها أقارب ضحايا الحادث- لقناة WDCW التابعة لشبكة "نيوز نيشن" بأن "طاقم المروحية واجه أضواء المدينة، ورؤية محدودة عبر نظارات الرؤية الليلية، وانقطاعاً في الاتصالات اللاسلكية".

وأضافت المجموعة: "يصف تحقيق الجيش نفسه نظاماً لا يترك مجالاً يُذكر للخطأ، ويخلق فرصاً عديدة لأن يتحول الخطأ إلى حادث مميت".

وقد رفعت بعض العائلات دعوى قضائية في سبتمبر 2025 ضد شركة "أمريكان إيرلاينز" والحكومة الفيدرالية، متهمة إياهما بالتسبب في الوفاة نتيجة الإهمال.