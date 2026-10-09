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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الصحة تناقش اقتصاديات الدواء وسلاسل الإمداد بالمؤتمر السنوي لمعهد ناصر للتميز في الصيدلة 2026

جانب من الفاعلية
جانب من الفاعلية
عبدالصمد ماهر

نظمت وزارة الصحة والسكان، المؤتمر السنوي لمعهد ناصر للتميز في الصيدلة 2026 تماشياً مع استراتيجية الدولة لدعم التعليم الطبي المستمر وتعزيز البحث العلمي وتطوير مهارات الكوادر البشرية في المنظومة الصحية، وفي إطار رؤية الوزارة لتطوير دور الصيدلي، تحت شعار «من تطوير الممارسة إلى صناعة القرار الدوائي».

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي للوزارة، أن المؤتمر يعكس التطور المتسارع في المنظومة العلاجية ودور الصيدلي كشريك أساسي في رعاية المرضى وصناعة القرار العلاجي والإشراف على حوكمة استخدام الدواء داخل المستشفيات.

أفادت الدكتورة مها إبراهيم رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة، بأن المؤتمر تناول اقتصاديات الدواء وإدارة الأدوية مرتفعة التكلفة لضمان الكفاءة في الاستخدام، وعلاج الأورام ومتابعة أحدث بروتوكولات الممارسة الصيدلية، والتكنولوجيا الرقمية وتطبيقات التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي في الصيدلة الإكلينيكية ومعلومات الدواء، إلى جانب إدارة الإمداد والمخزون وتطوير المنظومة اللوجستية بالمستشفيات بدءاً من التخزين وحتى وصول الدواء إلى المريض.

تنظيم مسابقة علمية لطلاب كليات الصيدلة  

وقال الدكتور محمود سعيد مدير معهد ناصر، إن المؤتمر شهد تنظيم مسابقة علمية لطلاب كليات الصيدلة بالجامعات المصرية لعرض أبرز مشاركاتهم البحثية، حرصاً من الوزارة على فتح قنوات التواصل بين الطلاب والخبرات الأكاديمية والمهنية الكبرى للارتقاء بالمنظومة الصحية.

وأشارت الدكتورة مروة العباسي نائب مدير المعهد ومدير إدارة الصيدلة إلى أهمية التعاون المثمر مع الجمعية الأوروبية لصيدلة الأورام (ESOP) الذي تجسد في ورشة عمل متخصصة في اليوم الأول بعنوان «العمل النظيف للصيادلة الإكلينيكيين – تطور الوصفة الطبية» (ESOP “Clean Working” Workshop for Clinical Pharmacists – Rx Evolution)، تولى التدريب فيها الدكتور شريف كمال نائب رئيس الجمعية، بهدف تدريب الصيادلة الإكلينيكيين على أحدث ممارسات سلامة تداول أدوية الأورام.

وزارة الصحة اقتصاديات الدواء سلاسل الإمداد معهد ناصر الصيدلة 2026 الدواء

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