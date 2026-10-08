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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وزير الصحة يشهد توقيع بروتوكول تعاون مع حزب حماة الوطن لتنظيم قوافل طبية مجانية بمحافظات الجمهورية

توقيع بروتوكول تعاون مع حزب حماة الوطن
توقيع بروتوكول تعاون مع حزب حماة الوطن
عبدالصمد ماهر

شهد الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان توقيع بروتوكول تعاون بين الوزارة ممثلة في قطاع الطب العلاجي وحزب حماة الوطن لتنظيم قوافل طبية شاملة مجانية في كافة محافظات الجمهورية.


ووقع البروتوكول الدكتور بيتر وجيه مساعد وزير الصحة لشئون الطب العلاجي، ومن جانب الحزب النائب سمير الخولي أمين سر لجنة الصحة بمجلس النواب، بحضور اللواء أحمد العوضي النائب الأول لرئيس الحزب ووكيل مجلس الشيوخ، وعدد من نواب وأمناء وأعضاء الحزب بمجلس النواب.

 قوافل طبية مجانية شاملة


وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن البروتوكول ينظم التعاون بين الجانبين لإطلاق قوافل طبية مجانية شاملة تستهدف القرى والمناطق النائية في جميع المحافظات، وتشمل الكشف الطبي وصرف الأدوية وإجراء التحاليل والأشعة اللازمة، مع إحالة الحالات التي تتطلب تخصصات دقيقة أو تدخلاً جراحياً إلى المستشفيات التابعة للوزارة.


وأكد الوزير أن تكامل الجهود المجتمعية مع جهود الدولة يعظم الاستفادة من الموارد المتاحة ويوجهها لخدمة المواطن، مشيراً إلى أن هذه القوافل تسهم في الوصول إلى المواطنين في مختلف المناطق وتقديم الخدمات الطبية اللازمة لهم بما يتجاوز الكشف والعلاج إلى متابعة المريض ودعمه حتى تمام الشفاء.

وزير الصحة حزب حماة الوطن قوافل طبية مجانية محافظات الجمهورية وزير الصحة والسكان

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