مقتل شخصين وإصابة آخرين إثر قصف أوكراني على مقاطعة بيلجورود الروسية

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قتل شخصان وأصيب أربعة آخرون، بينهم طفل، جراء قصف شنته القوات الأوكرانية الليلة الماضية على مقاطعة بيلغورود الروسية.

ونقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية للأنباء عن بيان للقيادة العملياتية في المقاطعة أن فرق الإسعاف نقلت امرأة وطفلا إلى منشأة طبية في مدينة بيلغورود، فيما قدم المسعفون الإسعافات الأولية لامرأة أخرى أصيبت بشظايا.

وأضاف البيان أن القصف الأوكراني أدى إلى تدمير منزل بالكامل، وإلحاق أضرار جزئية بسقف منزل مجاور، وتحطيم نوافذه وتضرر سياجه.

وتتواصل الهجمات المتبادلة بين روسيا وأوكرانيا منذ اندلاع الحرب في 24 فبراير 2022، وسط تعثر الجهود الرامية إلى التوصل لتسوية سياسية شاملة تنهي النزاع.