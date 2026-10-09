قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
قبل الضغط على الزناد.. ترامب يستعين ببرامج الذكاء الاصطناعي قبل اتخاذ القرارات العسكرية
منح القاضية والحقوقية الجنوب إفريقية نافي بيلاي جائزة نوبل للسلام لعام 2026
توفير 2539 فرصة عمل جديدة في 11 محافظة.. اعرف الشروط والتفاصيل
أمطار بمناطق جديدة.. الأرصاد توجه رسالة هامة للمواطنين
استطلاع: أكثر من نصف الكنديين يتجنبون شراء المنتجات الأمريكية
في 11 محافظة.. «العمل» تعلن طرح 2539 فرصة وظيفة بـ 33 شركة بالقطاع الخاص
قواعد القبول بكليات الطب.. 10 بنود بجدول أعمال عمومية نقابة الأطباء
استثمارات كورية مرتقبة.. كيف تستفيد الصناعة المصرية من التكنولوجيا الحديثة؟
أسعار البنزين والسولار في مصر اليوم .. موعد اجتماع لجنة تسعير المحروقات
إغلاق 141 مدرسة ثانوية مع استمرار انتفاضة الطلبة بفرنسا.. وتعيين 3000 معلم لتهدئة الاحتجاجات
ارتفاع أسعار الذهب اليوم الجمعة 9-10-2026.. عيار 21 الآن والجنيه الذهب
عصابات احتيال أجنبية تغرق بريطانيا بمكالمات آلية لسرقة الحسابات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

مقتل شخصين وإصابة آخرين إثر قصف أوكراني على مقاطعة بيلجورود الروسية

مقتل شخصين وإصابة آخرين إثر قصف أوكراني على مقاطعة بيلجورود الروسية
مقتل شخصين وإصابة آخرين إثر قصف أوكراني على مقاطعة بيلجورود الروسية
أ ش أ

قتل شخصان وأصيب أربعة آخرون، بينهم طفل، جراء قصف شنته القوات الأوكرانية الليلة الماضية على مقاطعة بيلغورود الروسية.

ونقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية للأنباء عن بيان للقيادة العملياتية في المقاطعة أن فرق الإسعاف نقلت امرأة وطفلا إلى منشأة طبية في مدينة بيلغورود، فيما قدم المسعفون الإسعافات الأولية لامرأة أخرى أصيبت بشظايا.

وأضاف البيان أن القصف الأوكراني أدى إلى تدمير منزل بالكامل، وإلحاق أضرار جزئية بسقف منزل مجاور، وتحطيم نوافذه وتضرر سياجه.

وتتواصل الهجمات المتبادلة بين روسيا وأوكرانيا منذ اندلاع الحرب في 24 فبراير 2022، وسط تعثر الجهود الرامية إلى التوصل لتسوية سياسية شاملة تنهي النزاع.

القوات الأوكرانية مقاطعة بيلغورود الروسية وكالة سبوتنيك الروسية منشأة طبية في مدينة بيلغورود

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الاهلي

ضربة موجعة لـ عموتة.. تأكد غياب خماسي الأهلي أمام الزمالك

حالة الطقس

شبورة كثيفة وأمطار رعدية بالقاهرة والمحافظات.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الجمعة

الشاب المتهم في الواقعة

شوفت حلم ونفذت جريمتي.. المتهم بإنهاء حياة والديه أمام جهات التحقيق بطنطا.. ومسئول أمني: يدعي الجنون.. صور

مصطفي درويش

دفع لي إيجار 3 شهور وبعت لي أكل ومصاريف.. فتاة تروي موقفا إنسانيا لـ مصطفى درويش

منتخب مصر

استياء وتغييرات.. كواليس جلسة اتحاد الكرة مع جهاز المنتخب يوم 12 أكتوبر

محمد صلاح

يزيد الأمور صعوبة بمشاركته.. لاعب قاسم باشا يتغنى بـ محمد صلاح

سامح حسين

زوجة سامح حسين تكسر صمتها بعد شائعة وفاته: تاني يا جماعة

محمد عبد العظيم

محمد عبد العظيم يتعرض لحادث سير.. والفنان: عشت في رعب

ترشيحاتنا

مبادرة احلال السيارات

عايز عربية جديدة.. حافز يصل إلى 65 ألف جنيه وتقسيط 10 سنوات في مبادرة إحلال السيارات 2026

الاتوبيس الترددي

بزمن تقاطر 10 دقائق.. تفاصيل ومواعيد تشغيل المرحلة الأولى للأتوبيس الترددي BRT

تطبيق التوقيت الشتوي 2026

متى يتم تغيير الساعة؟.. موعد تطبيق التوقيت الشتوي 2026 في مصر

بالصور

قبل الضغط على الزناد.. ترامب يستعين ببرامج الذكاء الاصطناعي قبل اتخاذ القرارات العسكرية

صورة مولدة بتقنية الذكاء الاصطناعي
صورة مولدة بتقنية الذكاء الاصطناعي
صورة مولدة بتقنية الذكاء الاصطناعي

فستان ناعم.. إلهام شاهين تبهر متابعيها

إلهام شاهين
إلهام شاهين
إلهام شاهين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: دوام الحال

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: ماذا لو تركنا طرف الخيط؟

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: أكتوبر.. من الانتصار إلى معركة البناء والتنمية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: سيمفونية سيناء ويقين الرجال

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: من أجل امرأة إنجلترا تغيّر دينها

المزيد