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استطلاع: أكثر من نصف الكنديين يتجنبون شراء المنتجات الأمريكية
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

استطلاع: أكثر من نصف الكنديين يتجنبون شراء المنتجات الأمريكية

أحد متاجر هاميلتون بمقاطعة أونتاريو الكندية
أحد متاجر هاميلتون بمقاطعة أونتاريو الكندية
خاطر عبادة

أظهر استطلاع لمؤسسة "أباكوس داتا" أن 51% من المتسوقين الكنديين يتجنبون شراء المنتجات الأمريكية متى أمكن، مقارنة بـ 38% في فبراير 2025، وسط التوترات التجارية بين البلدين، وفق صحيفة "الإندبندنت" البريطانية.

وبيّن الاستطلاع الذي أُجري في سبتمبر الماضي، أن 77% يعتزمون تقليل مشترياتهم من المنتجات الأمريكية إلى أدنى حد أو تجنبها تماماً.

مطالب بتوفير بدائل

وأعرب 70% من المشاركين عن رغبتهم في إزالة السلع الأمريكية من متاجر البقالة، فيما طالب 89% بوضع علامات واضحة على المنتجات المحلية، و87% بتوسيع المعروض من البدائل الكندية وغير الأمريكية.

وتأتي هذه النتائج مع سعي رئيس الوزراء مارك كارني إلى مضاعفة تجارة كندا مع الدول الأخرى خلال عشر سنوات، وتعزيز الروابط التجارية مع الاتحاد الأوروبي والهند والصين.

ورغم الإقبال على البدائل، يعتقد 61% من الكنديين أن المنتجات المحلية أغلى من نظيراتها الأمريكية، كما أن أقل من نصف المشاركين يستطيعون تحديد ما إذا كانت العلامات التجارية المعروضة في المتاجر مملوكة لكنديين.

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