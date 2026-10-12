التضامن تطلق 30 منحة دراسية لدبلومة الإرشاد والدعم النفسي للأطفال والمراهقين

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي عن إتاحة 30 منحة دراسية للحصول على دبلومة «الإرشاد والدعم النفسي للأطفال والمراهقين»، وذلك بالتعاون مع جامعة عين شمس.

يأتي ذلك في إطار بروتوكول التعاون المشترك الذي وقعته الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور محمد ضياء زين العابدين، رئيس جامعة عين شمس، بهدف إعداد وتأهيل كوادر متخصصة في مجال الإرشاد والدعم النفسي للأطفال والمراهقين.

ويستهدف البرنامج رفع الكفاءة المهنية للعاملين في مجال الرعاية الاجتماعية، وتنمية مهاراتهم في تقديم خدمات الإرشاد والدعم النفسي، بما يسهم في تحسين جودة الرعاية المقدمة للأطفال بدور الرعاية والأسر البديلة، وتعزيز الدعم النفسي والاجتماعي المقدم لهم ولأسرهم.

وتتوزع المنح الدراسية بواقع 25 منحة للاخصائيين العاملين بوزارة التضامن الاجتماعي ومديريتي التضامن الاجتماعي بالقاهرة والجيزة ووحدة إدارة الحالة، بالإضافة إلى 5 منح للاخصائيين الاجتماعيين أو النفسيين العاملين بدور الرعاية التابعة للوزارة، بما يشمل دور رعاية الأيتام ومؤسسات الدفاع الاجتماعي، بمحافظتي القاهرة والجيزة.

وتدعو الوزارة الاخصائيين الاجتماعيين والنفسيين العاملين بدور الرعاية المستهدفة بمحافظتي القاهرة والجيزة، والراغبين في الحصول على إحدى المنح الخمس المخصصة لهم، إلى التسجيل من خلال منصة التواصل التفاعلي، بإرسال رسالة نصية إلى الرقم 1442 تتضمن كلمة «منحة»، وذلك خلال الفترة من 11 إلى 15 أكتوبر الجاري، مع استكمال البيانات المطلوبة، على أن يتم تحديد مواعيد المقابلات الشخصية للمتقدمين الذين تنطبق عليهم شروط التقدم.

وتتضمن شروط التقدم للحصول على المنحة الحصول على مؤهل عالٍ في أحد التخصصات الاجتماعية أو النفسية، ومن بينها خريجو أقسام علم النفس وعلم الاجتماع بكليات الآداب والتربية، وخريجو كليات الخدمة الاجتماعية، إلى جانب اجتياز المقابلات الشخصية التي تُجرى بالتنسيق بين وزارة التضامن الاجتماعي وجامعة عين شمس.

كما تُعطى الأفضلية للمتقدمين الذين حققوا قصص نجاح بارزة في العمل مع الأبناء بدور الرعاية.

ويجمع البرنامج بين التأهيل الأكاديمي والتدريب الميداني والتطبيقي؛ حيث تُعقد المحاضرات النظرية بكلية التربية بجامعة عين شمس، إلى جانب التدريب العملي بالمراكز والمؤسسات المعتمدة من وزارة التضامن الاجتماعي، بما يضمن الربط بين المعرفة الأكاديمية والتطبيق العملي في مجال الإرشاد والدعم النفسي للأطفال والمراهقين.

وتتولى جامعة عين شمس إعداد المقررات الدراسية، وتحديد الساعات المعتمدة ونظم الدراسة والتقييم، والإشراف الأكاديمي على البرنامج، على أن يحصل الخريجون على شهادة معتمدة من المجلس الأعلى للجامعات.

كما تتيح وزارة التضامن الاجتماعي لخريجي الدبلومة ميزة نسبية عند الالتحاق بمراكز الدعم والإرشاد النفسي التابعة لها، وفقًا للكفاءات والضوابط المنظمة للعمل، بما يسهم في تعزيز الاستفادة من الكوادر المؤهلة وتطوير الخدمات المقدمة للأطفال والمراهقين.