قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مستشار رئيس الإمارات: استهداف السعودية يقوض أمن منطقة الخليج بأكملها
حيلة الأقفال الحديدية تقود مباحث جرجا لكشف سرقة 3 شقق لطبيب أسنان.. وضبط المتهم وإعادة المسروقات
سعر الكيلو 80 جنيها.. مفاجأة جديدة بشأن أسعار الدواجن
قادمة من إثيوبيا.. الجيش السوداني يعلن إسقاط طائرة مسيرة بولاية النيل الأزرق
منتدى مصر 2026.. هل تتتاح جلساته للجمهور عبر البث المباشر؟.. الحكومة ترد
هل يؤثر موعد شحن عداد الكهرباء على قيمة الفاتورة؟.. متخصص يفجر مفاجأة للمواطنين
مواعيد مباريات اليوم الإثنين 12-10-2026 والقنوات الناقلة.. مواجهات قوية في الدوري المصري ودوري أبطال آسيا
الأوقاف: «الأمن الفكري أساس استقرار المجتمع وحماية الوطن» موضوع خطبة الجمعة المقبلة
آخر تحديث.. أسعار البنزين والسولار اليوم الاثنين
حالة الطقس اليوم الاثنين 12 أكتوبر 2026.. أمطار رعدية وتحذير من السيول
صحف المغرب تحتفي بانتصار عموتة على الزمالك: أسكت المنتقدين وأثبت قدرته في المباريات الكبرى
أسعار الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه اليوم الاثنين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

التضامن تطلق 30 منحة دراسية لدبلومة الإرشاد والدعم النفسي للأطفال والمراهقين

وزيرة التضامن
وزيرة التضامن
كتب: عبدالوكيل ابوالقاسم

 أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي عن إتاحة 30 منحة دراسية للحصول على دبلومة «الإرشاد والدعم النفسي للأطفال والمراهقين»، وذلك بالتعاون مع جامعة عين شمس.

يأتي ذلك في إطار بروتوكول التعاون المشترك الذي وقعته الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور محمد ضياء زين العابدين، رئيس جامعة عين شمس، بهدف إعداد وتأهيل كوادر متخصصة في مجال الإرشاد والدعم النفسي للأطفال والمراهقين.

ويستهدف البرنامج رفع الكفاءة المهنية للعاملين في مجال الرعاية الاجتماعية، وتنمية مهاراتهم في تقديم خدمات الإرشاد والدعم النفسي، بما يسهم في تحسين جودة الرعاية المقدمة للأطفال بدور الرعاية والأسر البديلة، وتعزيز الدعم النفسي والاجتماعي المقدم لهم ولأسرهم.

وتتوزع المنح الدراسية بواقع 25 منحة للاخصائيين العاملين بوزارة التضامن الاجتماعي ومديريتي التضامن الاجتماعي بالقاهرة والجيزة ووحدة إدارة الحالة، بالإضافة إلى 5 منح للاخصائيين الاجتماعيين أو النفسيين العاملين بدور الرعاية التابعة للوزارة، بما يشمل دور رعاية الأيتام ومؤسسات الدفاع الاجتماعي، بمحافظتي القاهرة والجيزة.

وتدعو الوزارة الاخصائيين الاجتماعيين والنفسيين العاملين بدور الرعاية المستهدفة بمحافظتي القاهرة والجيزة، والراغبين في الحصول على إحدى المنح الخمس المخصصة لهم، إلى التسجيل من خلال منصة التواصل التفاعلي، بإرسال رسالة نصية إلى الرقم 1442 تتضمن كلمة «منحة»، وذلك خلال الفترة من 11 إلى 15 أكتوبر الجاري، مع استكمال البيانات المطلوبة، على أن يتم تحديد مواعيد المقابلات الشخصية للمتقدمين الذين تنطبق عليهم شروط التقدم.

وتتضمن شروط التقدم للحصول على المنحة الحصول على مؤهل عالٍ في أحد التخصصات الاجتماعية أو النفسية، ومن بينها خريجو أقسام علم النفس وعلم الاجتماع بكليات الآداب والتربية، وخريجو كليات الخدمة الاجتماعية، إلى جانب اجتياز المقابلات الشخصية التي تُجرى بالتنسيق بين وزارة التضامن الاجتماعي وجامعة عين شمس. 

كما تُعطى الأفضلية للمتقدمين الذين حققوا قصص نجاح بارزة في العمل مع الأبناء بدور الرعاية.

ويجمع البرنامج بين التأهيل الأكاديمي والتدريب الميداني والتطبيقي؛ حيث تُعقد المحاضرات النظرية بكلية التربية بجامعة عين شمس، إلى جانب التدريب العملي بالمراكز والمؤسسات المعتمدة من وزارة التضامن الاجتماعي، بما يضمن الربط بين المعرفة الأكاديمية والتطبيق العملي في مجال الإرشاد والدعم النفسي للأطفال والمراهقين.

وتتولى جامعة عين شمس إعداد المقررات الدراسية، وتحديد الساعات المعتمدة ونظم الدراسة والتقييم، والإشراف الأكاديمي على البرنامج، على أن يحصل الخريجون على شهادة معتمدة من المجلس الأعلى للجامعات.

كما تتيح وزارة التضامن الاجتماعي لخريجي الدبلومة ميزة نسبية عند الالتحاق بمراكز الدعم والإرشاد النفسي التابعة لها، وفقًا للكفاءات والضوابط المنظمة للعمل، بما يسهم في تعزيز الاستفادة من الكوادر المؤهلة وتطوير الخدمات المقدمة للأطفال والمراهقين.

وزارة التضامن الاجتماعي منحة دراسية دبلومة «الإرشاد والدعم النفسي للأطفال والمراهقين جامعة عين شمس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الصلاة في المنزل منفردا

ما حكم الرجل الذي يصلي الصلوات الخمس في البيت؟.. الإفتاء توضح رأي الشرع

معتمد جمال

بعد خسارة القمة.. معتمد جمال يخضع لجراحة عاجلة

أسعار الدواجن

عاودت الصعود.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين بالبورصة والأسواق

موعد إجازة نصف العام 2027 وجدول امتحانات الترم الأول

موعد إجازة نصف العام 2027 وجدول امتحانات الترم الأول

حالة الطقس

أمطار رعدية واضطراب بالملاحة.. التفاصيل الكاملة لمنخفض جوي يضرب المحافظات الأربعاء

الأهلي والزمالك

لجنة الحكام: هدف الأهلي الأول صحيح.. والزمالك لا يستحق ركلة جزاء

عبدالمنعم

الصحافة الفرنسية تتغزل في عبد المنعم عقب أدائه مع نيس

الأهلي

جهاد جريشة يقيم حكم القمة 133 ويكشف الخطأ الأبرز في مباراة الأهلي والزمالك

ترشيحاتنا

وزارة الأوقاف

الأوقاف تطلق 19 قافلة إنسانية لدعم المرضى وكبار السن والأيتام

شيخ الازهر

شيخ الأزهر ينعى التلميذ أمير عبد الحميد: قلوبنا يعتصرها الألم والحزن

دار الإفتاء

فتاوى تشغل الأذهان| حكم امتناع الرجل عن دفع نفقة المتعة لطليقته.. وهل يجوز للمرأة ارتداء ملابس خفيفة أمام أبيها وإخوتها وزوج ابنتها؟.. وحكم تغيير توصية المتبرع وإعطاء ماله لفقيرة بدلا من يتيمة

بالصور

طريقة عمل الفلفل المحشي بالأرز والجبنة

طريقة عمل الفلفل المحشي بالأرز والجبنة
طريقة عمل الفلفل المحشي بالأرز والجبنة
طريقة عمل الفلفل المحشي بالأرز والجبنة

موعد صلاة العصر.. مواقيت الصلاة اليوم الإثنين

مواقيت الصلاة اليوم
مواقيت الصلاة اليوم
مواقيت الصلاة اليوم

الصداع النصفي .. تعرف على أعراضه وأسبابه وطرق التعامل معه

الصداع النصفي .. تعرف على أعراضه وأسبابه وطرق التعامل معه
الصداع النصفي .. تعرف على أعراضه وأسبابه وطرق التعامل معه
الصداع النصفي .. تعرف على أعراضه وأسبابه وطرق التعامل معه

فيديو

حالة طوارئ الحمامات

حالة طوارئ الحمامات.. طائرة تغير مسارها وتهبط اضطراريا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: وماذا بعد !!

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: شبح الانهيار الدولي يعصف بالبيت الأبيض

د. عصام محمد عبد القادر - رئيس قسم المناهج بـ كلية التربية - الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: فقدان الطمأنينة

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: من منتدى مصر 2026 إلى معركة الوظائف عالميًا.. كيف تعظّم مصر العائد التنموي للنمو الاقتصادي؟

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: حين يتحول الكفن إلى وعد بالحياة.. البداري تنتصر للإنسان

المزيد