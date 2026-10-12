فريق إغاثة ومساعدات فورية.. قرارات عاجلة من التضامن بشأن حادث الطريق الزراعي بالقليوبية

تابعت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، تداعيات حادث تصادم سيارتين ميكروباص وأخرى نصف نقل أعلى كوبري قها بالطريق الزراعي في محافظة القليوبية، والذي أسفر عن سقوط عدد من الضحايا، ونقل المصابين إلى المستشفيات لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

ووجّهت الدكتورة مايا مرسي رئيس الإدارة المركزية للحماية الاجتماعية بالتنسيق الفوري مع مدير مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة القليوبية، وفريق الإغاثة بالهلال الأحمر المصري، للتواجد ومتابعة تداعيات الحادث، وتقديم أوجه الدعم والتدخلات الإغاثية اللازمة، وصرف المساعدات العاجلة للمستحقين، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة في هذا الشأن.

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وتتقدم الدكتورة مايا مرسي بخالص التعازي والمواساة لأسر الضحايا، داعيةً المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته، وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان، وأن يمنَّ على المصابين بالشفاء العاجل.