الجوهري يكشف آخر تطورات حالة المصابين في حادث مطار الرياض وكواليس نقل جثمان المضيفة عزة لمصر

قال السفير حداد الجوهري، مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية والمصريين في الخارج، إن وزارة الخارجية تحركت سريعًا لمتابعة تداعيات الحادث الذي وقع بمطار الملك خالد في السعودية، وتقديم الرعاية للمصابين، وإنهاء إجراءات إعادة جثمان مضيفة الطيران عزة إلى مصر.

وأوضح السفير حداد الجوهري، خلال مداخلة ببرنامج "حضرة المواطن" على قناة "الحدث اليوم"، أن الوزارة شكلت غرفة عمليات بالقطاع القنصلي منذ أمس، لمتابعة الحادث وحصر أعداد المواطنين المصريين المصابين أو المتوفين.

وأضاف أن الحادث أسفر عن إصابة 5 مواطنين مصريين، إلى جانب وفاة مضيفة الطيران عزة، معربًا عن خالص تعازيه لأسرتها، ومؤكدًا أن الوزارة تعمل على نقل جثمانها إلى مصر في أقرب وقت ممكن، بالتنسيق مع السلطات السعودية.

ونوه بأن السفارة المصرية في الرياض والقنصلية تحركتا فور وقوع الحادث، حيث توجه ممثلوهما لزيارة المصابين والاطمئنان على حالتهم الصحية، فتقديم المساعدة للمواطنين المصريين في الخارج من المهام الأساسية لوزارة الخارجية.

وعن موعد عودة جثمان مضيفة الطيران عزة، قال: إن الوزارة تسعى لإتمام عملية النقل في أقرب وقت، سواء مساء اليوم أو غدًا، موضحًا أن الجثمان لا يزال في حوزة النيابة السعودية لاستكمال إجراءات التحقيق وإصدار الشهادات الطبية اللازمة.

وأضاف أن السفارة أصدرت بالفعل تصريح نقل الجثمان، ويتبقى حجز أقرب رحلة متاحة، لافتًا إلى أن أسرة الفقيدة، التي لديها شقيقة تعمل معها في السعودية، أبدت رغبتها في دفن الجثمان في مصر.

وأكد أن وزارة الخارجية تستجيب لرغبة الأسرة، وتتواصل معها لإبلاغها بموعد الرحلة التي سيُنقل عليها الجثمان إلى مصر.